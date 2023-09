Vigna Ada Festival 2023 arriva al Laghetto di Villa Ada dal 20 al 22 ottobre. Una manifestazione nel verde che permette di immergersi in un'esperienza vinicola unica nel suo genere, dove l'arte della vinificazione, la natura e la passione si fondono in una location meravigliosa, il laghetto di Villa Ada.

Vigna Ada è un'incredibile opportunità per avvicinarsi al vino in modo autentico, in compagnia di persone appassionate. Una tre giorni che celebra la passione che anima la produzione del vino naturale, mettendo in primo piano la visione di 15 produttori vignaioli, veri e propri custodi della terra che coltivano le loro uve con metodi rispettosi per l’ambiente, utilizzando tecniche agricole che preservano la biodiversità e il ciclo naturale delle vigne. Ognuno di loro guiderà i partecipanti attraverso una degustazione di vini eccezionali, raccontando le storie e le visioni che si celano dietro a ciascuna bottiglia.

Per accompagnare questi straordinari vini, si potranno gustare tantissime proposte selezionate per creare abbinamenti perfetti con tutte le produzioni presenti. Un ampio spazio sarà dedicato all'olio extra vergine di oliva. Avrete l'opportunità di imparare a riconoscere un prodotto di qualità, scoprendo le sfumature e le caratteristiche di questa eccellenza italiana.