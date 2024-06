Unire le forze per salvare le specie del Vietnam: è l'obiettivo della campagna Vietnamazing, promossa dall'EAZA e che il Bioparco di Roma celebra domenica 9 giugno dalle 11 alle 17.

Il Vietnam ospita una biodiversità incredibilmente ricca, ma molte specie di piante e animali rischiano l’estinzione a causa del bracconaggio e della perdita di habitat notevolmente aumentati a causa del miracoloso sviluppo economico degli ultimi decenni. La campagna Vietnamazing, promossa dall’EAZA, mira a costruire una potente rete di conservazione degli hotspot di biodiversità del Vietnam.

L’obiettivo della campagna è il lavoro in sinergia tra le istituzioni EAZA, i partner vietnamiti e internazionali per la conservazione, collegando i processi di pianificazione della conservazione in situ ed ex situ con gli sforzi di ripristino degli habitat, la ricerca scientifica, l’educazione alla conservazione, la raccolta di fondi e la sensibilizzazione del pubblico.

L'evento Vietnamazing al Bioparco

Domenica 9 giugno dalle 11 alle 17, per l’intera giornata si potrà partecipare a diverse attività rivolte a tutta la famiglia:

Vietnamemory

Per i bimbi tra i 3 e i 5anni

Un memory gigante per stimolare la curiosità dei più piccoli a scoprire animali poco conosciuti. Sono specie minacciate di estinzione appartenenti alla biodiversità del Vietnam. L’obiettivo sarà conoscere il gibbone dalle guance bianche, la testuggine foglia del Vietnam, la lucertola coccodrillo e molte altre specie.

Stai in campana

Per i bimbi tra i 6 e 10 anni

Ancora un gioco antico prestato alla scienza per poter parlare ai giovani. Lo scopo dell’attività è, tra un salto e l’altro, raggiungere le caselle numerate per scoprire che ognuna è legata ad una specie della campagna di sensibilizzazione Vietnamazing. L’obiettivo finale è raggiungerle tutte per scoprire come salvarle.

Una caccia a fin di bene

Dagli 11 anni in su

Tra i rami degli alberi e nascosti tra i fili d’erba ci saranno gli indizi di questa caccia a fin di bene. Ai ragazzi il compito di trovarli e dopo averli raccolti, riorganizzare le informazioni e individuare le azioni che ognuno può mettere in atto per contribuire a salvaguardare le specie che in Vietnam rischiano di sparire per sempre.

Face painting per trasformarsi in uno degli animali simbolo della campagna.