Videocittà: una quattro giorni di innovazione e cultura nel complesso del Gazometro di Roma Ostiense

Dopo il grande successo registrato lo scorso anno – con oltre 15.000 presenze –, dal 13 al 16 luglio, torna Videocittà, il festival che esplora le forme più avanzate dell’audiovisivo e dei linguaggi digitali nel contesto culturale nazionale e internazionale.

Eni si conferma anche quest’anno Main Partner e, dopo il successo di Luna Somnium, presenterà una nuova installazione immersiva al Gazometro. Si tratta di un’installazione site specific di Sila Sveta con la musica originale di Mace, prodotta da Eni e curata da Videocittà. che, attraverso l’utilizzo di linguaggi audiovisivi contemporanei, valorizzerà le architetture uniche del Gazometro.

Il complesso del Gazometro prende vita

In modo analogo, coerentemente con i valori e lo spirito del festival, il complesso del Gazometro Eni, da poco sede di “ROAD - Roma Advanced District” – la rete di imprese innovative e tecnologiche promossa da Eni e supportata da altre grandi aziende italiane – è stato confermato come location dell’iniziativa.

Questo avanguardistico Distretto, infatti, è un vero e proprio hub di ricerca tecnologica che facilita e favorisce la collaborazione tra imprese, startup, università e centri di ricerca. Insomma, ROAD è lo spazio in cui si apre un dialogo tra tecnologia e cultura, tra ricerca e impresa, tra sviluppo e sperimentazione, tutti valori cardine di un’iniziativa come Videocittà.

Un programma ricco di appuntamenti

Il fitto programma di questa quattro giorni prevede contaminazioni artistiche tra creazioni immersive, videoarte, talks – che verteranno su temi quali digital culture, motion graphic, intelligenza artificiale e metaverso – live musicali e av performances, in una reciproca compenetrazione tra mondo reale e digitale.

Ma Videocittà è molto di più di un festival: è prima di tutto una piattaforma innovativa che stimola l’incontro tra patrimonio architettonico, arti digitali, tecnologia e scienza, offrendo una chiave di lettura nuova e di straordinaria potenza evocativa.

E i risultati parlano chiaro: in 6 anni Videocittà ha ospitato le performance di oltre 350 artisti, posizionandosi come vera e propria vetrina avanguardistica per tendenze tecnologiche, nonché cassa di risonanza in grado di dare visibilità internazionale a processi di innovazione nel settore audiovisivo.