Videocittà, il Festival delle visioni all'Eur

Da mercoledì 15 a domenica 19 settembre, Videocittà 2021 ritorna nel quartiere Eur di Roma per cinque giorni di musica, immagini, visioni, arte, video, talk ed emozioni che lasceranno il pubblico senza parole.

Per il quarto anno consecutivo prende il via Videocittà, ideato da Francesco Rutelli – Presidente ANICA – con la direzione artistica di Francesco Dobrovich. In occasione della quarta edizione, Videocittà si propone ancora una volta come una piattaforma innovativa, nata per promuovere presso un pubblico vasto ed eterogeneo, in maniera gratuita, l’eccellenza delle ultime frontiere dell’audiovisivo attraverso la presentazione di approfondimenti tematici e spettacolari immagini in movimento. Videocittà 2021 è dedicato al tema “People and Planet”, ovvero al rapporto tra uomo e Pianeta, in un’ottica di crescita e ripensamento, imprescindibile in questo periodo in cui la pandemia ci obbliga a nuove riflessioni, per una società solidale, responsabile e sempre più sostenibile a livello ambientale, sociale e civile. A Videocittà 2021 si parlerà anche di attivismo, avanguardia digitale, tecnologia e spettacolo.

La kermesse si svolgerà nella suggestiva cornice dell’EUR, quartiere da sempre rivolto al contemporaneo che oggi sta diventando un punto di riferimento a Roma per la cultura e l’innovazione.

L’appuntamento con Videocittà Estate è dal 15 al 19 settembre, con una programmazione ricca di eventi tematici, di approfondimento sull’audiovisivo e show emozionali di contaminazione, caratterizzati dalla fusione tra le discipline che si svolgeranno tra Piazza John Kennedy e il suggestivo Giardino delle Cascate all’Eur. In linea con il tema People and Planet, Videocittà 2021 si aprirà a Piazza Kennedy con l’imponente installazione Ocean Data dello studio OUCHHH di Istanbul, per riflettere sull’importanza del mare come origine e fonte di vita, indispensabile per la salute del pianeta e dei suoi abitanti. La stessa maestosa cornice del Palazzo dei Congressi farà da sfondo all’esibizione di Francesca Michielin, non un semplice concerto ma un progetto di Intelligenza Artificiale a cura del collettivo OUCHHH, in cui l’artista si metterà emotivamente a nudo dando forma alle sue emozioni. Uno strumento creato appositamente tradurrà in immagini gli impulsi emotivi dell’artista, proiettandoli direttamente in scala monumentale sulla facciata del Palazzo dei Congressi.

La terrazza del Palazzo dei Congressi accoglierà la sezione di Videoarte, curata da Damiana Leoni e Rä dI Martino. Tra gli altri artisti, gli AES+F, grandi esponenti della videoarte mondiale, già animatori del padiglione russo alla 55esima Biennale d’Arte di Venezia, presenteranno Turandot 2070, in un riadattamento site specific concepito appositamente per valorizzare la colossale facciata del Palazzo dei Congressi.

Il Giardino delle Cascate, con ingresso dalla Passeggiata del Giappone, in occasione di Videocittà 2021, si trasformerà in un grande villaggio, animato, per tutta la durata del Festival, da proiezioni, talk, premiazioni, in cui si approfondiranno le più avanguardistiche frontiere dell’audiovisivo. Un confronto aperto e costruttivo tra professionisti della filiera, talent e content creator per moltiplicare le occasioni di crescita e contaminazione tra le diverse discipline. La stessa location accoglierà anche RGB live, il format di contaminazione tra immagini e musica di Videocittà, che quest’anno si caratterizzerà per i contributi visuali di Lorenza Liguori e vedrà la partecipazione di diversi musicisti, tra cui Myss Keta. In più, grazie alla collaborazione con Rai Cinema, nel Giardino delle Cascate, verrà inserita una sala VR con 15 visori e 15 postazioni, in cui il pubblico avrà la possibilità di vivere l’esperienza della realtà virtuale.

Videocittà 2021 Estate si chiuderà con un duplice gran finale. In primis, Direct 2 Brain presenterà l’evento speciale: “OLTRE LA LINEA – Anime 4.0”, che indaga il delicato tema del challenge web estremo. L’evento prevede la presentazione del progetto transmediale “La Regina di Cuori”, vincitore della terza edizione del contest “La realtà che non esiste” ideato da Manuela Cacciamani e realizzato da One More Pictures con Rai Cinema, in modalità VR e Video Mapping ed un live show. A seguire, sullo sfondo dell’imponente Palazzo dei Congressi, avrà luogo il tributo a John Williams, direttore d’orchestra, premio Oscar, nonché autore delle colonne sonore dei kolossal più impattanti degli ultimi 40 anni. Dalla saga di Star Wars a Schindler’s List, da Indiana Jones a E.T. l’extraterrestre, Lo squalo e Jurassic Park, per arrivare a Harry Potter. In collaborazione con il Conservatorio Santa Cecilia, avrà luogo una doppia esibizione eseguita da un’orchestra di oltre sessanta musicisti per regalare al pubblico uno spettacolo mozzafiato, arricchito dalle proiezioni sulla spettacolare facciata del Palazzo dei Congressi.

Francesco Rutelli, ideatore di Videocittà dichiara: “Videocittà è un Festival delle Immagini in movimento, dunque non si ferma mai! Ogni edizione riserva grandi novità: se le prime due, fuori della pandemia, hanno visto la partecipazione di oltre 400.000 persone ad eventi di alta qualità artistica e tecnologica, la 4a edizione, come la precedente, punta su un incontro tra esperienze visuali fisiche e online. Il tema portante sarà la sostenibilità: è prioritario per tutti, e proprio all’EUR, dove ci incontreremo, si svolgerà tra pochi mesi il G20, che dovrà dare grande spazio a queste sfide. Caratterizzante per il nostro Festival sarà l’incontro tra protagonisti di successo e nuovi talenti da scoprire: basta vedere la strada che hanno fatto alcuni dei nostri giovani ospiti degli anni scorsi, per capire la vocazione innovativa e l’importanza di Videocittà.”

Ad ottobre Videocittà 2021 approderà al Padiglione Italia dell’Expo 2021 di Dubai, dove verranno presentati i vincitori della seconda edizione di “Animiamoci”, il contest promosso da Rai Ragazzi e ANICA, in collaborazione con Videocittà, Cartoon Italia e ASIFA Italia, dedicato ai giovani autori di animazione. Tra i 62 cortometraggi originali in concorso, sul tema “La paura diventa coraggio”, i 5 progetti vincitori verranno mostrati a Videocittà. I filmati definitivi verranno presentati durante l’Expo 2021 di Dubai e, successivamente, verranno trasmessi dai canali di Rai Ragazzi per veicolare un messaggio di creatività e rilancio.

Francesco Dobrovich, direttore artistico del Festival afferma: “Videocittà indaga l’influenza che i contenuti audiovisivi sperimentali, artistici e digitali, possono avere sulla società attraverso la creatività di nuovi professionisti del settore. Saranno i giovani e gli innovatori i talenti che questa Videocittà 2021 proporrà al pubblico, perché in un’epoca di cambiamento, i giovani professionisti si rivelano i più lucidi e consapevoli interpreti della contemporaneità nonché i migliori comunicatori di messaggi importanti e dirompenti. Per questo, un tema etico e necessario come il rapporto tra uomo e pianeta, sarà esploso in una moltitudine di racconti, espressione della forza dell'audiovisivo come media in continua evoluzione.”

La manifestazione proseguirà in inverno con un ricco programma di appuntamenti e, durante l’anno, verrà affiancata da una programmazione online sul canale YouTube di Videocittà.

