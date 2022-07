L’innovazione di Videocittà protagonista all’ex Gazometro di Roma Ostiense

Grande attesa per Videocittà, l’evento sull’innovazione e le trasformazioni nell’audiovisivo che troverà, tra il 20 e il 24 luglio, casa a Roma Ostiense, negli spazi Eni dell’ex Gazometro, luogo già scelto dal cane a 6 zampe per diventare un distretto dell’innovazione tecnologica dedicato alle nuove energie

Luna Somnium è un’installazione site specific di fuse* prodotta per Videocittà 2022 da Eni, in qualità di Main Partner dell’iniziativa. In questo contesto Eni si inserisce raccontando la propria “visione” di una transizione energetica che cambia completamente l’idea di energia.

Tante saranno, in ogni caso, le installazioni immersive e interattive, le proiezioni, le performance audiovisive, i talk formativi e divulgativi, le opere di videomapping e videoarte e gli ospiti nazionali e internazionali previsti dal ricco programma nei cinque giorni dell’evento. Innovazione, tecnologia, realtà virtuale, NFT...ce n’è per tutti i gusti, pur gravitando tutto intorno al tema principale della transizione energetica.

Del resto la piattaforma Videocittà ci ha abituato a interagire con la trasformazione, declinata nelle sue tante forme, essendo da sempre aperta e innovativa, in grado di stare al passo con l’evoluzione delle immagini in movimento e sempre pronta a promuovere l’eccellenza della filiera produttiva e occupazionale dell’audiovisivo.

Ma se di trasformazione si parla, allora niente di meglio che avere come co-protagonista dell’evento proprio il Gazometro, un contesto architettonico e industriale unico al mondo, già proiettato, grazie a Eni, verso la conversione in grande distretto dell’innovazione italiano.

E allora, non resta che acquistare un biglietto e segnarsi queste date, dunque, perché dal 20 al 24 luglio il Gazometro a Roma Ostiense riaprirà le sue porte per far arrivare in Italia una ventata di novità, esperienze e sensazioni dal mondo delle immagini in movimento, in grado di generare, sul tema della transizione energetica e dell’innovazione, un’attenzione mediatica che travalicherà i confini locali e nazionali, per raggiungere il mondo intero.