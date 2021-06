Arrivano i vichinghi al Bosco di Paliano

Ingresso intero 5 euro, ridotto 3 euro fino a 12 anni, gratuito sotto i 3 anni. Per chi vorrà venire spesso, potrà richiedere l’abbonamento stagionale a 25 euro per gli adulti, 15 euro per i bambini (3 - 12 anni) ed over 70.

Nel fine settimana del 26 e 27 luglio, al Bosco di Paliano (30 ettari di verde tra le province di Roma e Frosinone, dal 15 giugno aperto tutti i giorni tranne il lunedì), ci sarà la possibilità di immergersi nella storia in un viaggio a ritroso nel tempo che porterà a vivere un’esperienza indimenticabile con i Vichinghi nella giornata di sabato.

La domenica pomeriggio, invece, tornerà l’atteso appuntamento con la falconeria che sta riscuotendo sempre più successo e che affascina grandi e piccini.

Nel fine settimana, anche altre attività per piccoli e adulti, come il tiro con l’arco, il noleggio delle bici e dei quad elettrici ed il giro con il calesse con il pony Rubble.

Da quest'anno non si pagano più i servizi come ad esempio i tavoli ed il parcheggio ma ci sarà un costo d'ingresso, di soli 5 euro al giorno per gli adulti e 3 euro 3/12 anni, e tutto il resto sarà gratuito (tranne gli appuntamenti su prenotazione). La grande novità di quest'anno è quella dell'abbonamento stagionale, per chi vuole venire spesso o abita vicino, ad un costo di 25 euro per gli adulti, 15 euro per i bambini (3 - 12 anni) ed over 70. Sotto a 3 anni i bimbi non pagano.

La tessera potrà essere acquistata anche on-line, cedibile in quanto non nominale, e potrà diventare un bellissimo regalo da donare ad un amico o ad un familiare.

Le attività del fine settimana del 26 e 27 giugno

Nel prossimo fine settimana la storia entrerà nel Bosco di Paliano e sabato prenderà vita il periodo in cui vissero i Vichinghi.

Si potrà assistere ad un vero e proprio allenamento vichingo finalizzato alle competizioni e alla rievocazione storica.

Gli atleti che si esibiscono hanno 20 anni di esperienza sul campo e sono coloro che hanno portato la cultura vichinga a Roma.

Il programma del weekend a Bosco di Paliano

SABATO 26 GIUGNO 2021

Vichinghi al Bosco

11,30 – 13,00

La storia prende vita al Bosco.

Si potrà assistere ad un vero e proprio allenamento vichingo finalizzato alle competizioni e alla rievocazione storica.

Gli atleti che si esibiscono hanno 20 anni di esperienza sul campo e sono coloro che hanno portato la cultura vichinga a Roma.

Si avrà modo di interagire con loro e capire sempre di più quell’antica e affascinante cultura che ha avuto origine in Scandinavia e che con scorrerie e attività commerciali arrivò sulle isole britanniche, in Francia, sulle coste della Sicilia e in altre parti d’Europa.

DOMENICA 27 GIUGNO 2021

Falconeria

15,30 – 17,00

Dimostrazione di falconeria. Scoprirai il mondo straordinario della Poiana di Harris, le sue incredibili caratteristiche, imparerai a che velocità può volare, a quale distanza scorge una preda, tante altre curiosità interessanti e potrai assistere alle prodezze di Leeroy.

COSTO: 4,00 EURO A PERSONA



