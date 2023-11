"Vibr@zioni", sei itinerari tra cultura, arte e tecnologie digitali per l’inclusione

Si terrà dal 15 novembre al 20 dicembre 2023 la prima edizione di “VIBR@ZIONI - Itinerari tra cultura, arte e tecnologie digitali per l’inclusione”, un progetto che prevede sei appuntamenti volti a proporre un modello di welfare culturale inteso come pratiche artistiche che favoriscano l’inclusione, il coinvolgimento e l’accesso di nuovi pubblici, la sperimentazione di modelli innovativi di creatività e di luoghi insoliti di aggregazione. VIBR@ZIONI vede il coinvolgimento di giovani musicisti, artisti e scienziati che realizzeranno una serie di percorsi altamente partecipativi quali lezioni spettacolo, performance sperimentali, in grado di favorire processi attivi di conoscenza e inclusione. Il percorso, con elevata componente di innovazione, sperimentazione e internazionalizzazione, in questo primo anno, si sviluppa all’interno del II Municipio di Roma in luoghi densi di significato, come l’Istituto Comprensivo Sinopoli – Ferrini, il Centro Anziani del Villaggio Olimpico, la Sala delle Balene del Museo di Zoologia, proprio per lo stretto legame storico con il territorio e con la comunità.



Vibr@zioni si fonda sul diritto del cittadino di partecipare alla vita culturale, sancito in particolare dall’articolo 27 della “Dichiarazione universale dei diritti umani” e dall’articolo 15.1 del Patto internazionale delle Nazioni Unite relativo ai diritti economici, sociali e culturali.



Vibr@zioni prevede due tappe: la prima - dal 15 novembre al 20 dicembre 2023 - propone attraverso performance musicali innovative un percorso di avvicinamento alla sperimentazione più avanzata con attività di divulgazione scientifica; la seconda – che si svolgerà nel 2024 - propone, a partire da una conoscenza più approfondita della storia dei quartieri che insistono nel II Municipio di Roma e dei processi migratori collegati, un viaggio nei luoghi scelti per il progetto attraverso attività di divulgazione scientifica ed esperienze musicali e teatrali inclusive e coinvolgenti.



Il progetto, promosso da Roma Capitale - Assessorato alla Cultura, è vincitore dell'Avviso Pubblico biennale “Culture in Movimento 2023 - 2024” curato dal Dipartimento Attività Culturali e realizzato in collaborazione con SIAE. Si avvale del patrocinio del Municipio II - Assessorato alla Cultura e rapporti con le Università e della collaborazione dell’Istituto Fotonica e Nanotecnologie-CNR; dell’Istituto di Studi sul Mediterraneo-CNR e dell’Unità Relazioni con il Pubblico-CNR. Il Sistema delle Biblioteche di Roma aderisce al progetto mettendo a disposizione gli spazi della Biblioteca Europea e Biblioteca di Villa Leopardi. Gli altri enti coinvolti in quanto gestori degli spazi in cui si svolgerà la proposta sono: AGS Mercato Trieste, la Sovrintendenza Capitolina per il Museo Civico di Zoologia, Il Centro anziani del Villaggio Olimpico e l’Istituto Comprensivo statale Sinopoli-Ferrini.



il progetto si svolge nel perimetro del II Municipio e nel 2023 tocca i seguenti luoghi:

• Biblioteca Europea (via Savoia 13/15)

• Biblioteca di Villa Leopardi (via Makallè)

• Centro Anziani del Villaggio Olimpico (via degli Olimpionici, 19)

• Istituto Comprensivo Sinopoli – Ferrini (via Pietro Mascagni, 172)

• Museo Civico di Zoologia (via Ulisse Aldrovandi, 18)



Info e prenotazioni

Ingresso libero fino ad esaurimento posti



