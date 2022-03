"Viaggio nel tempo della Roma del '700 e dell' 800", visita guidata

Dall'antico Porto di Ripetta a Ponte Sant'Angelo, da Via dei Coronari al "Pulcin de la Minerva". La visita guidata organizzata da 10 Guides of Rome per sabato 5 marzo, porterà alla scoperta di una Roma insolita, in cui la vita quotidiana era dettata dallo "stato di umore" del Tevere, un fiume non ancora arginato dai muraglioni.

Si immagineranno gli antichi porti lungo le sponde tiberine, e la società dei cosìdetti "minenti", la corporazione dei "legnaroli" e delle "lavannare", dei "pilorciatori" e delle "bufalare", scoprendo nel percorso curiosità tra cui anche il vicolo più stretto di Roma.

Tutte le informazioni sulla visita guidata

Guida :Alba

Tel. 3478211642

APPUNTAMENTO:

Ore 14.45 di fronte l' Ara Pacis

COSTO DELLA VISITA :

€10 intero

€5 sconto bambini da 6 a 18 anni

Pacchetto famiglia : 1 gratuito per il secondo figlio.

Al fine di rendere più agevole a visita guidata e nel rispetto della distanza di sicurezza, è necessario il noleggio di auricolari rigorosamente sanificati al costo di 1,50 a persona

INFO E PRENOTAZIONI:

Si richiede l'invio di una mail a:

10guidesofrome@gmail.com oppure un SMS o Whatsapp al numero 3478211642