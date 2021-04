Viaggio nel tempo della  Roma del '700  e dell' 800: visita guidata tra storia e segreti

"Viaggio nel tempo della Roma del '700 e dell' 800. Storia e segreti" è il titolo della visita guidata organizzata da 10 Guides of Rome per domenica 2 maggio.

Dall'antico Porto di Ripetta a Ponte Sant'Angelo, da Via dei Coronari al "Pulcin de la Minerva", una passeggiata che avrà come protagonista una Roma insolita, quella dei "legnaroli" e delle "lavannare", dei "pilorciatori" e delle "bufalare".

Tutte le informazioni sulla visita guidata

Alba sarà la guida della visita, con appuntamento alle ore 10:30 di fronte all'Ara Pacis.

Il costo della visita è:

€10 intero

€5 sconto bambini da 6 a 18 anni

Pacchetto famiglia : 1 gratuito per il secondo figlio

Al fine di rendere più agevole la visita guidata e nel rispetto della distanza di sicurezza, è necessario il noleggio di auricolari (rigorosamente sanificati) al costo di 1,50 a persona

Per info e prenotazioni: si richiede l'invio di una mail entro il 1 Maggio a 10guidesofrome@gmail.com oppure un sms o Whatsapp al numero 3478211642

Il tour è organizzato da 10 Guides of Rome. Un gruppo di 10 guide turistiche che si occupano di organizzare diversi tour in giro per la città. Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/10guidesofrome