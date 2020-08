"Viaggi nello spazio e nel tempo", film di fantascienza protagonisti a Tor Bella Monaca

"Viaggi nello spazio e nel tempo" è una selezione dei più interessanti film di fantascienza degli ultimi anni, con presentazioni a cura dell’Agenzia Spaziale Italiana.

L'appuntamento fa parte della rassegna Avvistamenti, in programma presso il Parco Peppino Impastato a Tor Bella Monaca, dal 29 agosto al 12 settembre.

"Viaggi nello spazio e nel tempo" proietterà il 2 settembre alle ore 20.30 "Valerian e la città dei mille pianeti" di Luc Besson (Francia, 2017, 140’). Mentre 4 settembre alle ore 20.30 si proietta "Star Trek- Il futuro ha inizio" di J.J. Abrams (USA, 2009, 124’); alle ore 23 per "Fuori programma" a cura del RIF “Museo delle periferie”, proiezione di Space Metropoliz, di Fabrizio Boni e Giorgio de Finis (Italia, 2012, 60’). A seguire, Ufociclonarrazioni con Cobol Pongide, una pedalata/esplorazione ufo-ciclistica della durata di 2 ore, alla ricerca di narrazioni non-identificate. Il 5 settembre ore 20.30, proiezione del film "Star Trek – Into Darkness" regia di J.J. Abrams (USA, 2013, 132’).

La sezione Viaggi nello spazio e nel tempo si conclude il 12 settembre alle ore 19.30, all’Auditorium ASI, in Via del Politecnico s.n.c. con la conferenza-spettacolo “I Robot e l’impero: Isaac ASImov fra scienza, fantascienza e filosofia – dalle tre leggi della robotica alla psicostoria”. Gino Roncaglia ci guida nell’esplorazione delle idee e della figura di Isaac Asimov in occasione del centenario della nascita.A cura del Forum del Libro e dell’Agenzia Spaziale Italiana.

A seguire, proiezione del film "Io, robot" di Alex Proyas (USA, 2004,115’,) ispirato all'antologia Io, robot dello scrittore di fantascienza Isaac Asimov, in cui vengono descritte le Tre leggi della robotica, che nel film regolano il rapporto tra uomini e robot.

Foto di Tumisu da Pixabay