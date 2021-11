Via Savoia, 31 al teatro Antigone

“Signorina giovane intelligente volenterosissima, attiva conoscenza dattilografia, miti pretese per primo impiego, cercasi. Presentarsi in via Savoia 31, interno 5, lunedì ore 10-11 e 16-17.”

Questo l’annuncio pubblicato sul Messaggero di Roma il 15 gennaio 1951. Al colloquio si presentano quasi 200 donne tra i 16 e i 30 anni; qualcuna è accompagnata dalla madre. Intorno alle 11, il crollo. Improvviso. Un fragore assordante spezza la vita della città. Vengono giù due piani di scale le ragazze precipitano insieme ai loro poveri cappottini. La voragine di via Savoia risucchia il sogno che le ha trascinate fin lì, un sogno di miti pretese: semplicemente poter lavorare, aiutare la famiglia, o raggiungere l’autonomia, sposarsi, mettere su casa, e, magari assomigliare almeno un po’ alle eroine di carta dei fotoromanzi preferiti.

Le attrici della Compagnia Tacchi su misura, diretta da Davide Macaione con la collaborazione ai testi dello scrittore Maurilio Di Stefano, hanno composto dei monologhi originali per cinque personaggi originali che raccontano forse un’Italia lontana, diversa e più ingenua, ma ancora molto attuali.



E’un’Italia lontana e ingenua, che parla di come erano i nostri padri e le nostre madri, eppure sorprendentemente attuale nel raccontare anche l’Italia di oggi con le sue miserie, le sue disperazioni quotidiane, i suoi piccoli sogni e i suoi grandi problemi di lavoro.