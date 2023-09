L'esperienza sulla Via Francigena di Claudio Chiavari raccontata in Campidoglio

Emozioni, scoperte e avventura lungo la storica Via Francigena: Claudio Chiavari racconta il suo viaggio da Viterbo a San Pietro.



La Via Francigena, un percorso antico carico di storia e spiritualità, si è trasformata in un palcoscenico per l'emozione e l'avventura grazie all'incredibile viaggio di Claudio Chiavari. Da Viterbo a San Pietro, Chiavari ha tracciato un itinerario carico di scoperte e riflessioni che sarà al centro di un evento straordinario organizzato da SBS Comunicazione il prossimo 25 settembre, presso la Sala del Carroccio a Palazzo Senatorio in Piazza del Campidoglio.



Il mondo, in un momento di cambiamento dovuto alla pandemia, ha visto Claudio Chiavari intraprendere un viaggio straordinario, unendo l'esperienza interiore a quella fisica, lungo l'antica Via Francigena. Partendo dalla pittoresca Viterbo, ha attraversato borghi medievali, paesaggi mozzafiato e tante tappe storiche prima di giungere a San Pietro.



Il libro "Per i sogni non ci sono segreti" di Claudio Chiavari, edito da SBS Edizioni, è il resoconto di questa straordinaria esperienza sulla Via Francigena. La peculiarità del racconto sta nel fatto che i narratori principali sono Testa e Piedi, un duo insolito che ha condiviso ogni emozione e ogni passo di Claudio. Il loro dialogo sincero e spesso burrascoso è stato la chiave per realizzare un sogno senza segreti, sin dai primi passi di questa avventura.



La Via Francigena ha fornito il contesto perfetto per questa epica avventura, un cammino che Claudio non ha percorso solo per se stesso, ma anche per condividere la bellezza e la spiritualità della Via Francigena con il mondo.



L'evento del 25 settembre, dalle 15:30, presso Palazzo Senatorio, Sala del Carroccio, in Piazza del Campidoglio, sarà un'occasione unica per immergersi nell'affascinante storia di Claudio Chiavari. Saranno presenti anche l'Onorevole Fabrizio Santori, Consigliere Capitolino, e Don Antonio Coppola, Cappellano Militare, che condivideranno le loro visioni sulla Via Francigena.



La moderatrice dell'evento sarà Sheyla Bobba, CEO del gruppo SBS, che garantirà una discussione vivace e coinvolgente.



SBS Edizioni è orgogliosa di presentare "Per i sogni non ci sono segreti", una storia di condivisione, crescita personale e scoperta della bellezza della Via Francigena. Claudio Chiavari sarà disponibile per firmare e dedicare le copie del suo libro, che è disponibile anche su Amazon per chi desidera acquistarlo in anticipo. Il 25 settembre non ci saranno copie in vendita.



L'ingresso all'evento è contingentato, quindi per partecipare è necessario accreditarsi inviando un'email a sbscomunicazione@gmail.com indicando nome e cognome dei partecipanti. I posti sono limitati e l'ingresso è consentito fino a esaurimento.



Un viaggio sulla Via Francigena è un'esperienza unica, e Claudio Chiavari ci guiderà attraverso la sua avventura, rivelando che "per i sogni non ci sono segreti".