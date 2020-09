Via dei Coronari, una strada del Rinascimento: la visita guidata

Tra le strade del Rinascimento a Roma la via dei Coronari è senza dubbio la più rappresentativa. Riprendendo l’antico tracciato romano della via Recta, dopo il definitivo insediamento dei papi in Vaticano, la strada divenne la principale via di accesso e di collegamento tra San Pietro e il cuore della città. Percorsa dai pellegrini offriva loro osterie, locande e negozi dove acquistare rosari, crocefissi e false reliquie. Lungo la strada si trovavano anche prestigiosi palazzi nobiliari, case in affitto e sontuose dimore di celebri cortigiane, ma anche chiese sedi di Confraternite come il Pio Sodalizio dei Piceni, in un intreccio indissolubile tra sacro e profano tipico di Roma.

Passeggiare oggi a via dei Coronari significa anche ridar vita ad un mondo vivace e cosmopolita e scoprire angoli nascosti ancora conservati.

Appuntamento: domenica 20 settembre alle ore 10.00 a Via di Tor Sanguigna angolo Via dei Coronari. Durata della visita guidata: 2 ore circa. Costo omnicomprensivo, incluso radio-auricolare: € 15,00 per i Soci, € 18,00 per i non-Soci (non è ovviamente obbligatorio il tesseramento all’Associazione)

Tesseramento per la restante parte del 2020: per Soci 2019 € 10,00, per non-Soci 2019 € 15,00 (la tessera sarà consegnata in sede, alla prima visita/passeggiata guidata utile o spedita, a richiesta)

PRENOTAZIONI: mail amicideltevere@unpontesultevere.com; cell. 3397448084 - 3395852777

PAGAMENTO (dopo conferma dell'associazione):

- su c/c presso Unicredit SpA, intestato ad ASSOCIAZIONE AMICI DEL TEVERE, IBAN IT 03 L 02008 05021 000401070578

- da credito disponibile