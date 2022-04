Via crucis laica nel Parco Archeologico dell'Appia Antica

Nel Parco Archeologico dell’Appia Antica, a partire dal 15 aprile, sono 8 gli appuntamenti con lo speciale programma di spettacoli in cuffia di Memorie Antiche con il Teatro Mobile – Drammaturgie d’ascolto e nuove percezioni, il progetto di Teatro Mobile, realizzato in partnership con Illoco Teatro, che in questa prima fase di programmazione propone messe in scena da testi di Brecht, Camus e Shakespeare accanto a progetti sperimentali e drammaturgie completamente inedite.

A partire dal periodo di Pasqua, passando dal compleanno di Roma e dalla Festa di Liberazione, fino alla fine del mese, fra teatro site specific, tecnologia e valorizzazione dei beni culturali, gli spettacoli di Teatro Mobile ed Illoco Teatro, nel mese di aprile, mettono in scena produzioni originali – con prime assolute – presentate nell’innovativa modalità “in cuffia” e con grandi interpreti come Evelina Meghnagi e Galatea Ranzi.

Il "Giuda" secondo Giuseppe Berto

Prima di Pasqua, va in scena il 15 aprile, presso il Mausoleo di Cecilia Metella nel Parco Archeologico dell’Appia Antica, il “Giuda” secondo Giuseppe Berto, con Pietro Faiella – che cura anche l’adattamento del testo – e la regia di Marcello Cava. L'adattamento teatrale del romanzo di Giuseppe Berto mette in scena i momenti principali della relazione di Giuda con Gesu?, cogliendo i due estremi della sua storia – il primo incontro con Cristo e il tradimento.

Le stazioni della Via Crucis Laica

Sabato 16 aprile triplo appuntamento con la prima assoluta di "15 stazioni", per una riflessione sul tempo presente e la sua tragica attualità attraverso le partiture testuali scelte da Pina Catanzariti; lo spettacolo con Galatea Ranzi e Dario Carbone, e con la partecipazione di Evelina Meghnagi, si terrà alle 12:00 all’ex Cartiera Latina sede del Parco Regionale dell’Appia Antica in una versione in forma di Oratorio; 15 stazioni diventa alle 15:00 “via crucis laica” nel tempo della Pasqua, in forma di viaggio “migrante” lungo due dei tratti più suggestivi della via Appia Antica, da San Sebastiano al Mausoleo di Cecilia Metella; alle 17:00, invece, il secondo movimento della “via crucis laica” che prevede il viaggio completo attraverso le 15 stazioni, partendo dal Mausoleo di Casal Rotondo e arrivando fino al Mausoleo di Pompeo Magno.

Gli appuntamenti di Memorie Antiche con il Teatro Mobile – Drammaturgie d’ascolto e nuove percezioni proseguono a maggio e giugno a Ostia Antica e Tivoli: gli eventi sono gratuiti su prenotazione dal sito https://www.teatromobile.eu/. I visitatori potranno entrare nei luoghi con le modalità di accesso previste dagli enti gestori degli stessi. Il programma potrà subire variazioni.