Vi.Pa.Ro, storie di santi e di veleni al Centrale Preneste Teatro

Ritorna a Roma Vi.Pa.Ro, storie di santi e di veleni, spettacolo vincitore della V edizione del Festival Ethnos - Ethnos Young Gener/Azioni.



VI.PA.RO – storie di santi e di veleni - è un progetto coreografico che vede la collaborazione di Riccardo Cananiello e Mattia Carlucci in una creazione che parte dallo studio sulle danze rituali legate a San Vito, San Paolo e San Rocco. Intrecciando le danze di tradizione orale alla danza contemporanea e al teatro si cerca di

dar vita ad un presente che si lega a un passato mitico, rituale e ancestrale.



VI.PA.RO è un viaggio nella memoria individuale di un bambino, poi ragazzo, poi adulto che diviene memoria collettiva di un popolo e di una terra. Uno spettacolo di danza dalla grande fisicità, dove la parola usata è spesso solo quella necessaria, come nei lunghi silenzi dei vecchi di paese in un tempo lontano.

VI.PA.RO come serpe velenosa che striscia silenziosa e lascia che il suo veleno obblighi chiunque a danzare.

VI.PA.RO è una preghiera che può diventare una bestemmia, la speranza che si fonde alla rassegnazione.

VI.PA.RO è uno spettacolo con due danzatori, un racconto di un’intera comunità.

Un movimento unico e continuo, ossessivo come le danze rituali del Sud Italia, dalle registrazioni originali di voci e canti prese sul campo, alle nuove creazioni di vari musicisti della World Music.

Un racconto contemporaneo che ritrova antiche radici per rendere grazie e per invocare con e contro la terra che ci ha partorito.

Un viaggio che parte dalla Puglia e guarda a tutto il Mediterraneo: nel paese devoto a San Vito dove si danza nell’acqua, davanti il quadro di San Paolo che per primo scacciò la serpe, su una piazza di un piccolo paese e sulle pietre dell’Aspromonte, dove San Rocco pellegrino e guaritore dei malati insegnò a danzare con i coltelli e fece della danza una forma di rivolta contro le ingiustizie e i malanni.

Lo studio parte dalla gestualità originale documentata del lavoro contadino, delle danze rituali connesse al tarantismo, fino alla creazione di coreografie originali in cui la autenticità delle danze tradizionali - così come ci sono state tramandante – si lega in maniera salda alla sperimentazione l’innovazione dei linguaggi dell'arte performativa contemporanea, difendendo il sentimento originale, rituale di questa tradizione coreutica dove comunità, identità personale, necessità e cura restano le colonne portanti che hanno fatto sì che questo patrimonio orale giungesse fino a noi.



