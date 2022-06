"Verso Sera" di Francesca Archibugi a San Cosimato

Sullo schermo di San Cosimato arriva Francesca Archibugi, brillante regista e sceneggiatrice italiana, che attraverso i suoi film ha indagato sulle emozioni e le fragilità umane, mettendo in primo piano i vizi e le debolezze dei suoi personaggi, nell'ambito familiare e relazionale.

Domenica 12 giugno, nell'arena di Trastevere, sarà proiettato "Verso sera", film del 1990 da 99 minuti. Tanti altri saranno gli appuntamenti che porteranno Francesca Archibugi sul palcoscenico de Il Cinema in piazza.

Il Cinema di Francesca Archibugi a Il Cinema in piazza: il programma

- 12 giugno, VERSO SERA di Francesca Archibugi (1990, 99 min)

- 19 giugno, IL GRANDE COCOMERO di Francesca Archibugi (1993, 95 min)

- 26 giugno, Francesca Archibugi, Luca Bigazzi ed Esmeralda Calabria presentano L'ALBERO DELLE PERE (1998, 88 min)

- 3 luglio, LEZIONI DI VOLO (2007, 106 min)

- 10 luglio, Francesca Archibugi, @micaelaramazzotti, e @paolomotorino presentano QUESTIONE DI CUORE (2009, 104 min)

- 17 luglio, IL NOME DEL FIGLIO (2015, 96 min)

- 24 luglio, Francesca Archibugi ed Esmeralda Calabria presentano GLI SDRAIATI (2017, 120 min)

- 31 luglio, Francesca Archibugi, @micaelaramazzotti ed Esmeralda Calabria presentano VIVERE (2019, 103 min)

Il programma integrale de Il Cinema in piazza 2022

SAN COSIMATO

• 3 giugno - PIETRO CASTELLITTO e VALERIO LUNDINI presentano I PREDATORI di Pietro Castellitto

(2020, 109 min)

• 4 giugno - E.T. - L'EXTRA-TERRESTRE (E.T. THE EXTRA-TERRESTRIAL) di Steven Spielberg (1982, 115

min)

• 5 giugno - FRANCESCA ARCHIBUGI, STEFANIA SANDRELLI e SERENA DANDINI presentano MIGNON È

PARTITA di Francesca Archibugi (1988, 96 min)

• 8 giugno - REBECCA - LA PRIMA MOGLIE (REBECCA) di Alfred Hitchcock (1940, 130 min)

• 9 giugno - FUGA di Pablo Larraín (2006, 110 min)

• 10 giugno - VOLKER SCHLÖNDORFF presenta L'INGANNO (DIE FÄLSCHUNG) di Volker Schlöndorff

(1981, 108 min)

• 11 giugno - DAVID MAMET presenta LA CASA DEI GIOCHI (HOUSE OF GAMES) di David Mamet

(1987, 102 min)

• 12 giugno - VERSO SERA di Francesca Archibugi (1990, 99 min)

• 15 giugno - IO TI SALVERÒ (SPELLBOUND) di Alfred Hitchcock (1945, 111 min)

• 16 giugno - TONY MANERO di Pablo Larraín (2008, 97 min)

• 17 giugno - BEBE VIO, MARTÍN CASTROGIOVANNI e MATHIEU KASSOVITZ presentano RISING

PHOENIX - LA STORIA DELLE PARALIMPIADI (RISING PHOENIX) di Ian Bonhôte e Peter Ettedgui (2020,

105 min)

• 18 giugno - GREMLINS di Joe Dante (1984, 106 min)

• 19 giungo - IL GRANDE COCOMERO di Francesca Archibugi (1993, 95 min)

• 22 giugno - NOTORIUS - L'AMANTE PERDUTA (NOTORIUS) di Alfred Hitchcock (1946, 102 min)

• 23 giugno - POST MORTEM di Pablo Larraín (2010, 98 min)

• 24 giugno - PSYCO (PSYCHO) di Alfred Hitchcock (1960, 109 min)

• 25 giugno - I GOONIES (THE GOONIES) di Richard Donner (1985, 114 min)

• 26 giugno - FRANCESCA ARCHIBUGI, LUCA BIGAZZI ed ESMERALDA CALABRIA presentano L'ALBERO

DELLE PERE di Francesca Archibugi (1998, 88 min)

• 29 giugno - IL DELITTO PERFETTO (DIAL M FOR MURDER) di Alfred Hitchcock (1954, 105 min)

• 30 giugno - JACKIE di Pablo Larraín (2016, 100 min)

• 1 luglio - IRAM HAQ, EJAZ AHMAD e GIORGIA SERUGHETTI presentano COSA DIRÀ LA GENTE (HVA

VIL FOLK SI) di Iram Haq (2017, 107 min) in collaborazione con Confronti

• 2 luglio - CHI HA INCASTRATO ROGER RABBIT (WHO FRAMED ROGER RABBIT) di Robert Zemeckis

(1988, 104 min)

• 3 luglio - LEZIONI DI VOLO di Francesca Archibugi (2007, 106 min)

• 6 luglio - WES ANDERSON presenta MOONRISE KINGDOM - UNA FUGA D'AMORE (MOONRISE

KINGDOM) di Wes Anderson (2012, 94 min)

• 7 luglio - NO - I GIORNI DELL'ARCOBALENO (NO) di Pablo Larraín (2012, 118 min)

• 8 luglio - SARA CRETA, CLAUDIO PARAVATI, MICHAEL MAGOK e OPERATORE UMANITARIO MSF

presentano LYBIA: NO ESCAPE FROM HELL di Sara Creta (2021, 61 min) in collaborazione con

Confronti e Medici Senza Frontiere.

• 9 luglio - ALLA RICERCA DELLA VALLE INCANTATA (THE LAND BEFORE TIME) di Don Bluth (1988, 69

min)

• 10 luglio - FRANCESCA ARCHIBUGI, MICAELA RAMAZZOTTI e PAOLO VIRZÌ presentano QUESTIONE DI

CUORE di Francesca Archibugi (2009, 104 min)

• 13 luglio - LA FINESTRA SUL CORTILE (REAR WINDOW) di Alfred Hitchcock (1954, 112 min)

• 14 luglio - IL CLUB (EL CLUB) di Pablo Larraín (2015, 98 min)

• 15 luglio - SANTA MARADONA di Marco Ponti (2001, 96 min) - Omaggio a Libero De Rienzo

• 16 luglio - HOOK - CAPITAN UNCINO (HOOK) di Steven Spielberg (1991, 142 min)

• 17 luglio - IL NOME DEL FIGLIO di Francesca Archibugi (2015, 96 min)

• 20 luglio - LA DONNA CHE VISSE DUE VOLTE (VERTIGO) di Alfred Hitchcock (1958, 128 min)

• 21 luglio - NERUDA di Pablo Larraín (2016, 107 min)

• 22 luglio - FANNY ARDANT presenta LA SIGNORA DELLA PORTA ACCANTO (LA FEMME D'À CÔTÉ) di

François Truffaut (1981, 106 min)

• 23 luglio - JURASSIC PARK di Steven Spielberg (1993, 127 min)

• 24 luglio - FRANCESCA ARCHIBUGI, ESMERALDA CALABRIA e FRANCESCO PICCOLO presentano GLI

SDRAIATI di Francesca Archibugi (2017, 120 min)

• 27 luglio - GLI UCCELLI (THE BIRDS) di Alfred Hitchcock (1963, 119 min)

• 28 luglio - EMA di Pablo Larraín (2019, 107 min)

• 29 luglio - CRISTIAN MUNGIU presenta OCCIDENT di Cristian Mungiu (2002, 105 min)

• 30 luglio - SMALL SOLDIERS di Joe Dante (1988, 108 min)

• 31 luglio - FRANCESCA ARCHIBUGI, MICAELA RAMAZZOTTI, ESMERALDA CALABRIA e FRANCESCO

PICCOLO presentano VIVERE di Francesca Archibugi (2019, 103 min)

CERVELLETTA

• 9 giugno - FAMIGLIA PACIOLLA e FAMIGLIA REGENI, ALESSANDRA BALLERINI, ASCANIO CELESTINI e

GIUSEPPE GIULIETTI presentano THE DISSIDENT di Bryan Fogel (2020, 119 min) in collaborazione

con Confronti

• 10 giugno - FROM MOSCOW TO PIETUSHKI (1990, 42 min) a seguire SERBIAN EPICS di Pawe?

Pawlikowski (1992, 41 min)

• 11 giugno - FESTEN - FESTA IN FAMIGLIA (FESTEN) di Thomas Vinterberg (1998, 105 min)

• 12 giugno - IL SIGNORE DEGLI ANELLI: LA COMPAGNIA DELL'ANELLO di Peter Jackson - Extended

Edition (2001, 228 min)

• 15 giugno - PER FAVORE, NON TOCCATE LE VECCHIETTE (THE PRODUCERS) di Mel Brooks (1967, 88

MIN)

• 16 giugno - DORI GHEZZI, LUCA MARINELLI, VALENTINA BELLÈ, FRANCESCA SERAFINI e GIORDANO

MEACCI presentano FABRIZIO DE ANDRÉ - PRINCIPE LIBERO di Luca Facchini (2018, 193 min)

• 17 giugno - DOSTOEVSKY'S TRAVELS (1991, 52 min) a seguire TRIPPING WITH ZHIRINOVSKY di Pawe?

Pawlikowski (1995, 45 min)

• 18 giugno - DEAR WENDY di Thomas Vinterberg (2005, 105 min)

• 19 giugno - IL SIGNORE DEGLI ANELLI: LE DUE TORRI di Peter Jackson - Extended Edition (2002, 235

min)

• 22 giugno - MEZZOGIORNO E MEZZO DI FUOCO (BLAZING SADDLES) di Mel Brooks (1974, 93 min)

• 23 giugno - DON CIOTTI e MARCO TULLIO GIORDANA presentano IL VANGELO SECONDO MATTEO di

Pier Paolo Pasolini (1964, 137 min)

• 24 giugno - LAST RESORT - AMORE SENZA SCAMPO (LAST RESORT) di Pawe? Pawlikowski (2000, 73

min)

• 25 giugno - RIUNIONE DI FAMIGLIA (EN MAND KOMMER HJEM) di Thomas Vinterberg (2007, 100

min)

• 26 giugno - IL SIGNORE DEGLI ANELLI: IL RITORNO DEL RE di Peter Jackson - Extended Edition (2003,

263 min)

• 29 giugno - FRANKENSTEIN JUNIOR (YOUNG FRANKESTEIN) di Mel Brooks (1974, 106 min)

• 30 giugno - PAWE? PAWLIKOWSKI presenta IDA di Pawe? Pawlikowski (2013, 82 min)

• 1 luglio - MY SUMMER OF LOVE di Pawe? Pawlikowski (2004, 86 min)

• 2 luglio - IL SOSPETTO (JAGTEN) di Thomas Vinterberg (2012, 115 min)

• 3 luglio - LO HOBBIT- UN VIAGGIO INASPETTATO di Peter Jackson (2012, 182 min)

• 6 luglio - L'ULTIMA FOLLIA DI MEL BROOKS (SILENT MOVIE) di Mel Brooks (1976, 87 min)

• 7 luglio - KIYOSHI KUROSAWA presenta TOKYO SONATA di Kiyoshi Kurosawa (2008, 120 min)

• 8 luglio - LA FEMME DU VÈME di Pawe? Pawlikowski (2011, 84 min)

• 9 luglio - VIA DALLA PAZZA FOLLA (FAR FROM THE MADDING CROWD) di Thomas Vinterberg (2015,

119 min)

• 10 luglio - LO HOBBIT - LA DESOLAZIONE DI SMAUG di Peter Jackson (2013, 186 min)

• 13 luglio - LA PAZZA STORIA DEL MONDO (HISTORY OF THE WORLD, PART I) di Mel Brooks (1981, 92

min)

• 14 luglio - CARLO VERDONE presenta MA CHE COLPA ABBIAMO NOI di Carlo Verdone (2003, 114

min)

• 15 luglio - COLD WAR (ZIMNA WOJNA) di Pawe? Pawlikowski (2018, 89 min)

• 16 luglio - LA COMUNE (KOLLEKTIVET) di Thomas Vinterberg (2016, 111 min)

• 17 luglio - LO HOBBIT - LA BATTAGLIA DELLE CINQUE ARMATE di Peter Jackson (2014, 163 min)

• 20 luglio - BALLE SPAZIALI (SPACE BALLS) di Mel Brooks (1987, 96 min)

• 21 luglio - LAV DIAZ presenta THE HALT (ANG HUPA) di Lav Diaz (2019, 276 min)

• 22 luglio - ROBIN HOOD - UN UOMO IN CALZAMAGLIA (ROBIN HOOD: MEN IN TIGHTS) di Mel

Brooks (1993, 104 min)

• 23 luglio - UN ALTRO GIRO (DRUK) di Thomas Vinterberg (2020, 117 min)

• 24 luglio - DRACULA MORTO E CONTENTO (DRACULA: DEAD AND LOVING IT) di Mel Brooks (1995,

88 min)

MONTE CIOCCI

• 18 giugno - WOLFGANG BECKER presenta GOOD BYE, LENIN! di Wolfgang Becker (2003, 121 min)

• 19 giugno - SALVATORE GIULIANO di Francesco Rosi (1962, 123 min)

• 22 giugno - BOY MEETS GIRL di Leos Carax (1984, 100 min)

• 23 giugno - SEVEN (SE7EN) di David Fincher (1995, 127 min)

• 24 giugno - SHREK (2001, 90 min)

• 25 giugno - ALESSANDRO REDAELLI e RUGGERO MELIS presentano FUNERALOPOLIS - A SUBURBAN

PORTRAIT di Alessandro Redaelli (2017, 94 min)

• 26 giugno - LE MANI SULLA CITTÀ di Francesco Rosi (1963, 101 min)

• 29 giugno - ROSSO SANGUE (MAUVAIS SANG) di Leos Carax (1986, 116 min)

• 30 giugno - FIGHT CLUB di David Fincher (1999, 139 min)

• 1 luglio - BIANCANEVE E I SETTE NANI (1937, 82 min)

• 2 luglio - MICHAEL RADFORD e ANNA PAVIGNANO presentano Il POSTINO di Michael Radford (1994,

108 min)

• 3 luglio - UOMINI CONTRO di Francesco Rosi (1970, 101 min)

• 6 luglio - POLA X di Leos Carax (1999, 134 min)

• 7 luglio - ZODIAC di David Fincher (2007, 157 min)

• 8 luglio - KUNG FU PANDA (2008, 92 min)

• 9 luglio - LADJ LY presenta I MISERABILI (LES MISÉRABLES) di Ladj Ly (2019, 104 min)

• 10 luglio - IL CASO MATTEI di Francesco Rosi (1972, 116 min)

• 13 luglio - HOLY MOTORS di Leos Carax (2012, 115 min)

• 14 luglio - THE SOCIAL NETWORK di David Fincher (2010, 120 min)

• 15 luglio - MADAGASCAR (2005, 86 min)

• 16 luglio - ANTONIO REZZA e FLAVIA MASTRELLA presentano MILANO VIA PADOVA di Antonio Rezza

e Flavia Mastrella (2016, 70 min)

• 17 luglio - CADAVERI ECCELLENTI di Francesco Rosi (1976, 120 min)

• 20 luglio - JAN KOMASA presenta CORPUS CHRISTI (BOZE CIALO) di Jan Komasa (2019, 115 min)

• 21 luglio - L'AMORE BUGIARDO - GONE GIRL (GONE GIRL) di David Fincher (2014, 149 min)

• 22 luglio - IL RE LEONE (1994, 88 min)

• 23 luglio – TOKYO! di Michel Gondry, Leos Carax, Bong Joon-ho

• 24 luglio - CRISTO SI È FERMATO A EBOLI di Francesco Rosi (1979, 150 min)