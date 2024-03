“Verso la Luce”, il coro Musicanova e il coro femminile Eos in concerto a Santa Giovanna Antida Thouret

La chiesa di Santa Giovanna Antida Thouret di Roma, in zona Fonte Meravigliosa, ospiterà mercoledì 27 marzo il coro Musicanova e il coro femminile Eos per un concerto dedicato al periodo quaresimale e pasquale. I due gruppi polifonici, fondati e diretti dal Maestro Fabrizio Barchi, si esibiranno a partire dalle ore 20 con ingresso gratuito.



Il progetto è vincitore dell’Avviso Pubblico “Raccolta di Proposte progettuali per la realizzazione di eventi, manifestazioni, iniziative e progetti di interesse per l’Amministrazione capitolina di rilevanza cittadina”, promosso da Roma Capitale in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.



Il programma della serata: la Quaresima e la Pasqua nella polifonia antica e contemporanea



Nel corso dell’evento, dal titolo “Verso la Luce”, i cori offriranno al pubblico un ampio repertorio, abbracciando epoche e stili musicali differenti. Il programma messo a punto per questa occasione spazierà dal Rinascimento agli spiritual, anche per condividere un importante messaggio di pace e di speranza, fondamentale in un periodo storico delicato come quello attuale.



Esemplare, in tal senso, il “Da Pacem” del compositore estone Arvo Pärt, brano contemporaneo caratterizzato da una scrittura minimalista ma dal grande potere evocativo, con cui il coro Musicanova aprirà la serata. Spazio anche al Rinascimento con Orlando di Lasso e il suo “Il magnanimo Pietro”, tratto dalle celebri “Lagrime”, in cui riecheggiano “il dolor” e “la vergogna” provate da Pietro, l’apostolo prediletto di Gesù Cristo, che rinnegò il suo Maestro dopo il suo arresto nell’orto del Getsemani.



L’intensità espressiva garantita dall’”Ave Verum” del britannico Philip Stopford caratterizzerà anche “Deep River”, spiritual arrangiato dallo svedese Anders Paulsson, in cui il desiderio e la ricerca di pace che Dio può offrire risuona in una melodia delicatamente struggente. In questo brano, il coro sarà accompagnato dal sax soprano di Igor Senderov.



Il coro femminile Eos proporrà un programma pasquale inteso come “itinerario spirituale”, con brani che attraverseranno vari stili musicali, dal gregoriano ad autori contemporanei e molto conosciuti come Francis Poulenc e Ola Gjeilo. Da segnalare “Una hora” di Tomás Luis de Victoria, compositore spagnolo vissuto nel tardo Rinascimento, tra i pilastri della polifonia antica: in questo brano, Gesù esorta i suoi discepoli, recatisi insieme a lui nell’Orto degli Ulivi, a non dormire e a pregare nella sua ultima notte. Suggestivo anche “Quo ibo a spiritu tuo”, scritto dall’ungherese Levente Gyöngyösi, che consentirà al pubblico di immergersi nell’atmosfera meditativa richiesta dal periodo quaresimale.



I due cori avranno anche l’opportunità di esibirsi insieme: lo faranno condividendo le note del “Lux Perpetua”, firmato da Fabrizio Barchi. Il brano, con un inizio in cui l’alternarsi delle voci diventa via via sempre più intenso, vuole restituire il senso di profonda inquietudine delle anime in cerca della pace eterna, invocata nella seconda parte con trasporto e commozione.



Il coro Musicanova e il coro femminile Eos: una storia ricca di successi



Fondati dal Maestro Fabrizio Barchi, direttore stimato a livello nazionale ed internazionale, i due cori vantano un curriculum di tutto rispetto. Nel 2018, il Musicanova ha partecipato al Gran Premio Europeo, la più importante rassegna corale al mondo, e nel 2022 ha vinto il “Gran Premio” al concorso nazionale di Arezzo. Ha collaborato con artisti di fama mondiale, tra cui Mina, Ennio Morricone e Andrea Bocelli.



Da sempre dedito allo studio di varie forme di musica corale, dal Medioevo fino alla musica popolare e contemporanea, il coro femminile Eos ha vinto nel 2019 il primo premio al concorso nazionale “Antonio Guanti” di Matera e nel 2023 ha conquistato il primo posto nella categoria “Cori a voci pari o dispari” al concorso nazionale “Città di Fermo”. Responsabile del coro Eos è anche il Maestro e pianista Mario Madonna.