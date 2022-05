Verso Klee, un occhio vede, l’altro sente

Dopo aver subito il fascino della collezione dei burattini che Klee costruiva e poi donava al piccolo figlio Felix perché giocasse al suo teatro, sono nate le figure a metà tra la marionetta e il burattino (il clown dalle grandi orecchie Signor Oscar, i teatrini col sipario rosso, le maschere cenciose, l’eroico suonatore di violino, Signor Klee) che abitano la scena e accompagnano gli spettatori nel mondo del pittore.

Grazie a loro si costruisce un mondo ad arte dove tutto si intreccia e niente prevale, e dove la pulsazione ritmica di luce, buio, suono, silenzio, guida il gioco in cui un occhio vede e l’altro sente. Sono figure fantastiche o ispirate alla realtà, che si muovono all’interno di uno spazio in continua trasformazione, uno spazio fatto di stanze, intimo come intima ci è parsa l’arte di Klee. E i segni geometrici dell’artista, appartenenti al suo vocabolario primordiale, le materie dei suoi straordinari sfondi, le forme fantastiche che popolano la sua interiorità abitano lo spazio scenico in cui le grandi maschere agiscono e si muovono conducendo per mano lo spettatore in un universo magico che segue la logica dei sogni.



"Ai piccoli spettatori offriamo lo spettacolo così come Klee costruiva e poi donava al piccolo figlio Felix i burattini, perché giocasse al suo teatro. Cosa ne faranno dello spettacolo i bambini che lo vedranno, resterà per noi un mistero. Ci auguriamo li possa aiutare a re-interpretare il mondo in una chiave magica allusiva e misteriosa. E che li renda leggermente felici. Il teatro, spesso, può farlo". Pierangela Allegro.

Con la collaborazione di Comitato Mura di Padova, Bel-Vedere/Progetto Partecipato tra artisti-operatori-cittadini a cura di Echidna ass. cult. e Comune di Mirano, Associazione Nuova Scena di Piove di Sacco.

Spettacolo per bambini dai 6 ai 13 anni.



TAM TEATROMUSICA è una compagnia di produzione e progetto riconosciuta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Fondata a Padova nel 1980, da Michele Sambin, Laurent Dupont, Pierangela Allegro e dal 2018 con la direzione artistica di Flavia Bussolotto, ha realizzato più di novanta opere in equilibrio tra immagine, suono e gesto. Nell’incrocio e sinergia dei linguaggi espressivi, dalla musica alla performatività dall’installazione al video, Tam delinea un percorso poetico che si concretizza in produzioni teatrali rivolte sia all’area dell’infanzia che del teatro per adulti.



Per informazioni: 06/2010579 (dalle 10:30 alle 19:30) - promozione@teatrotorbellamonaca.it