Veronica Marini Quartet in concerto al Charity Café

Negli anni '40 New York è il centro del jazz, luogo d'incontro di alcuni tra i più strabilianti interpreti di questo genere musicale. Partendo da quegli anni rivoluzionari per il jazz e per la figura della donna nel mondo dello spettacolo e non solo, il quartetto di Veronica Marini, in concerto al Charity Café il 10 maggio, propone un repertorio dedicato alle voci femminili che hanno caratterizzato la scena da quegli anni fino ai giorni nostri.



Line-up

Veronica Marini: voce

Vittorio Solimene: piano

Dario Piccioni: contrabbasso

Michele Santoleri: batteria



Charity Café

Via Panisperna 68

