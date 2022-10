Veradea festeggia due anni dall’apertura del primo Digital Store a Roma

Veradea lancia l’evento full day il 15 ottobre dalle ore 10 presso il Digital Store di Viale Libia 128 a Roma per festeggiare con il pubblico i 2 anni dall’apertura del primo negozio “intelligente”, in cui il concetto di digitale entra direttamente nel punto vendita, trasformando l’acquisto in un’esperienza originale e di valore per tutti i clienti, dai più tecnologici a quelli meno abituati agli acquisti online.

“Vogliamo festeggiare con il pubblico un anniversario importante - spiega Daniela Di Cerbo Marketing Manager Veradea - ma anche le grandi soddisfazioni raggiunte in pochi anni e condividere gli obiettivi a cui puntiamo sia in termini di innovazione, in un settore in cui siamo altamente specializzati, che di espansione sul mercato, trasmettendo i valori e l’eccellenza di una realtà italiana come la nostra”.

Ai materassi della nuova collezione - Giusto, Memory Gel e Memory Gel TOP, Ibrido e Ibrido TOP, indicati per ogni età, peso e postura - si unisce una novità assoluta presentata in anteprima esclusiva in questa speciale occasione: il materasso Veradea Favoloso, alto ben 33 cm. Caratterizzato da una struttura in memory foam, il Favoloso ha un Pillow TOP cucito sulla superficie contenente 3 strati di puro comfort: uno di memory gel termoregolante, uno di memory foam e uno di innovativo carbon foam. Le particelle di carbonio contenute nella lastra di carbon foam schermano le onde elettromagnetiche e l’elettricità statica prodotta dai dispositivi elettronici e favoriscono la ripresa dalla fatica, riducendo lo stress e prevenendo pesantezza muscolare. Come tutti i prodotti Veradea, anche il materasso Favoloso è prodotto in Italia, è antibatterico e anallergico ed è un Dispositivo Medico di Classe 1, certificato OEKO TEX 100.

In occasione dell’anniversario, per gli acquisti nel negozio di Viale Libia 128 e negli altri Digital Store, è previsto uno sconto del 10% in aggiunta alla promozione già in corso del 50%.

Tutti i clienti potranno provare da vicino la nuova collezione di materassi Veradea, che si contraddistingue per la cura artigianale nei dettagli, unita all’utilizzo di tecnologie innovative e materie prime di alta qualità 100% Made in Italy, ad un prezzo di fabbrica. L’offerta Veradea include anche numerosi servizi pensati per i clienti, tra cui consegna gratuita, 100 notti di prova, cambio e reso gratuiti, 10 anni di garanzia, pagamento rateale a tasso zero, servizio clienti dedicato 7 giorni su 7, ritiro e smaltimento del materasso usato.

La promozione per i clienti sarà disponibile anche negli altri Digital Store di Roma:

Via dei Prati Fiscali 144

Via Tuscolana 887/A

Via Grimaldi 98 (zona Marconi)

Per maggiori informazioni sui prodotti: veradea-materasso.com