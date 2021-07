Ver Meu Amor, nuova idea di musica portoghese alla Casa del Jazz

Mercoledì 28 luglio, alla Casa del Jazz per I Concerti nel Parco Ver Meu Amor, un'avvincente nuova idea di musica portoghese, che non è solo fado tradizionale, nuova linfa per stilemi musicali che traggono origine dalle radici musicali della sua terra, rivisitandoli in chiave in pop, soul e jazz.

Uno spettacolo che sancisce il debutto a Roma di SALVADOR SOBRAL, uno degli artisti portoghesi più affermati oggi a livello internazionale, grazie al suo clamoroso trionfo all' Eurovision Song Contest 2017, con una canzone composta dalla sorella Luísa Sobral, che ha realizzato il punteggio più alto nella storia del festival.

In questo suo debutto a Roma Sobral presenta, insieme ai suoi primi grandi successi, le composizioni del suo ultimo lavoro discografico “bpm” uscito a maggio 2021, il primo album composto interamente da Salvador, insieme all'inseparabile partner Leo Aldrey, registrato principalmente presso Le Manoir de Léon Studios nel sud della Francia a gennaio di quest'anno.

Le canzoni di bpm provengono da un primo concept nato durante un ritiro nel sud del Portogallo, dove Leo e Salvador hanno abbozzato le basi dell'album che contiene nove canzoni in portoghese, due in inglese e due in spagnolo, ed è la testimonianza della versatilità e della visione globale dell’artista.

Oltre alla sezione ritmica che lo accompagna dal primo album André Rosinha (contrabbasso) e Bruno Pedroso (batteria) Salvador ha aggiunto diversi membri alla formazione per questo progetto: André Santos (chitarre), Abe Rábade (pianoforte) e Leo Aldrey (tastiere ed effetti).

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...