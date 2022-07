Venti di Mesopotamia, rassegna di Cinema Kurdo

Circuito Cinema e L’Uiki onlus (Ufficio d’informazione del Kurdistan in Italia), propongono alla cittadinanza romana, dal 21 al 27 luglio, la Rassegna del Cinema Kurdo “Venti di Mesopotamia”. Il cinema curdo riflette e rappresenta la voce della causa curda e del Kurdistan occupato.

La Rassegna rientra nel Progetto “Rewend” – Cinema itinerante di respiro europeo, realizzato con la Comune del Cinema del ROJAVA e sostenuta dal “Fondo del festival di Goteborg”.

L’iniziativa è finalizzata a promuovere il dialogo interculturale, la cooperazione tra i popoli, la cultura del popolo curdo e, in particolare, il territorio del Rojava.

Proponiamo una selezione di film, cortometraggi e documentari scelti dalla Comune del Cinema di Rojava, un collettivo di cineasti fondato nel 2015 con sede nella regione autonoma di Rojava nella Federazione della Siria settentrionale e orientale. La comune lavora attivamente nella regione per riorganizzare le infrastrutture del cinema ed è portavoce dei valori, degli ideali della rivoluzione e delle lotte quotidiane nella guerra civile siriana e incarna il tentativo di costruire una nuova società.

I film sono presentati in lingua originale con sottotitoli in italiano.

La programmazione

21 luglio

18,00 Love in the face of genocide + Shadow + After

19,45 Black berry season

21,30 The lonely tree + home + Despite everything22 luglio

18,00 The lonely tree + home + despite everything

20,00 Berfin + Home

21,45 Black berry season

23 luglio

18,00 Black berry season

19,45 Love in the face of genocide + Shadow + After

21,30 Berfin + Home

24 luglio

18,30 The end will be spectacular

20,45 Black berry season

25 luglio

18,00 Berfin + Home

19,45 Black berry season

21,30 Love in the face of genocide + Shadow + After

26 luglio

18,00 Love in the face of genocide + Shadow + After

19,45 Berfin + Home

21,15 The end will be spectacular

27 luglio

18,00 Love in the face of genocide + Shadow + After

19,45 Black berry season

21,30 The lonely tree + Home + Despire everything