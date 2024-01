Venere in pelliccia al Teatro Aniene

Venere in pelliccia è lo spettacolo in arrivo sabato 3 febbraio al Teatro Aniene. Una produzione Baroni Rampanti, con la regia di Emanuela Bonetti e con Manila Barbati e Martino Palmisano (che si è anche occupato dell'adattamento al testo)

Lo spettacolo

L’ottusità e il maschilismo della società del 1870 (non molto è cambiato da allora) vengono sovvertiti dalla spregiudicata protagonista che riesce, con eleganza e astuzia, a dominare e ridicolizzare l’uomo.

L’aristocratico Severin è così perdutamente innamorato e succube della giovane e bella vedova Wanda von Dunajew, da arrivare a sottoscrivere un formale contratto con il quale si impegna a diventare suo schiavo, con il nome di Gregor. “…lei avrà anche il diritto a maltrattarlo secondo il suo capriccio o addirittura ucciderlo, se le aggrada…”. Il geniale Sacher Masoch ci rivela, con spietata lucidità alcune dinamiche profonde e paradossali della relazione di coppia, interpretate dagli attori con intensità e con raffinata ironia.

Venere in pelliccia è il titolo più noto e rappresentativo di una serie di opere narrative scritte dall’austriaco Leopold von Sacher-Masoch (1836-1895).

Il romanzo non mancò di suscitare scalpore, ma ha lasciato un segno profondo nella cultura e nell’arte, dalla fine dell’Ottocento fino ai nostri giorni, alla pari dei contemporanei Madame Bovary e Anna Karenina.

Varie sono le trasposizioni cinematografiche (la più recente, del 2013, è di Roman Polanski) e teatrali. La più rilevante è dello statunitense David Ives, rappresentata a New York nel 2010, punto di riferimento di messinscene anche in Italia, mentre quella qui proposta è un’elaborazione originale di Martino Palmisano.

Note di regia

Dal testo originale, abbiamo preso con forza il contrasto dei ruoli e la tensione con cui le parti si confondono e si invertono. L’incostanza affettiva della ricca e bella Wanda, per la prima volta in letteratura, verrà ostentata come espressione di libertà, di emancipazione e di dominio sul maschio. Dosando ironia e leggerezza, abbiamo attualizzato il testo ai giorni nostri, nel rispetto della passione e dell’introspezione psicologica e filosofica dei due personaggi; e lo abbiamo contestualizzato in una realtà più vicina a noi.