Venerdì Jazz a Salotto Morgagni

Venerdì 5 Maggio serata imperdibile al Salotto Morgagni con il Friday Jazz Night.

Gli artisti del venerdì alle porte, per una serata blues jazz, saranno: Andrea Benevento al piano, la vocalist Elisabetta Antonini, al basso Flavia Ostini e per finire alla batteria Ermanno Marcangeli.

Inizio, come al solito, alle 21, con possibilità di cenare o bere qualcosa in compagnia di amici e della buona musica. Tutto questo al Salotto Morgagni la casa del Jazz e della buona musica in via Giovanni Battista Morgagni 30L

Per info: 0644252883 o 3285607144