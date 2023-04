Venerdì al Toy Room con Walshy Fire

Proseguono le serate esclusive targate Toy Room. Per venerdì prossimo 7 aprile, il club internazionale più cool della Capitale è pronto ad ospitare Walshy Fire, componente di spicco del gruppo musicale Major Lazer.

Nella loro decennale carriera si sono esibiti in ogni parte del mondo davanti a migliaia di persone, come quella volta che probabilmente hanno raggiunto il punto più alto della loro storia - come ha dichiarato l’artista statunitense in un’intervista sul Rolling Stones - suonando a Cuba davanti a 500 mila persone. Vincitori seriali di dischi d’oro e di platino in tutto il globo, vantano collaborazioni con artisti di fama mondiale del calibro di Justin Bieber, J Balvin, Tyga, Pharrell Williams, Bruno Mars e moltissimi altri...

A fare gli onori di casa e ad accogliere l’artista ci sarà come sempre l’irriverente e dissacrante ‘Frank The bear’, il mitico orsetto vivente più amato dalle notti capitoline.