Vendemmiata romana all'Orto Botanico di Roma

La Vendemmiata Romana, la prima vendemmia del Vigneto Italia è in programma all'Orto Botanico di Roma dal 25 al 27 settembre. Il primo e unico giardino di vini al mondo che raccoglie 155 varietà di vitigni autoctoni italiani e i principali vitigni internazionali.

Un evento dedicato ai "Migliori vini italiani vinificati in purezza", provenienti dagli oltre 150 vitigni autoctoni che costellano il territorio nazionale.



Oltre alla degustazione libera di tutti i vini presenti, saranno inclusi nel biglietto di ingresso anche laboratori di degustazione, laboratori d’arte, laboratori per bambini, letture diffuse nel vigneto sulla vendemmia, sull’uva e sulle vigne a Roma, canti popolari sulla vendemmia e sul vino e visite guidate a tema “Il ciclo dell’uva”.

In più, un’esclusiva degustazione guidata con Luca Maroni riservata a un numero ristretto di partecipanti in programma per venerdì 25 settembre alle ore 17:00.

L'evento si svolgerà nel suggestivo Orto Botanico a due passi dal quartiere Trastevere di Roma (Largo di Svezia 23A/24), all’aria aperta e nel rispetto di tutte le indicazioni sanitarie richieste dal periodo.

Con il biglietto d'ingresso si potrà visitare tutta l'area in uno speciale clima di festa, tipico della vendemmia. Il costo del biglietto è di €20 in prevendita online, €25 in loco.