Vazzanikki in concerto al Confusione Fest

Nati nel 2009 come progetto rock’n’roll/rockabilly di matrice americana anni ’50, i VazzaNikki non tardano a trovare la loro identità musicale e artistica e presto, noncuranti delle ortodossie che il panorama vintage musicale pare dovesse imporre, iniziano a proporre spettacoli live di non sole cover ma soprattutto di brani originali in italiano ove emerge lo spirito caustico, ironico e talvolta nonsense della band. Uno show di rock’n’roll a 360 gradi, influenze swing, rockabilly, e surf in ogni dove e soprattutto improvvisazione sul palco ed interazione col pubblico che rendono i concerti del quintetto romano differenti ogni qual volta si abbia la buona sorte di incrociarli. Col tempo i VazzaNikki, suonando con una frequenza talvolte esasperata in numerosi locali della capitale e non, cominciano a vantare di un seguito sempre più grande di cui non se ne riescono ancora a capacitare troppo bene neanche loro.



Nella primavera 2011 vengono chiamati a partecipare alla fiction di Rai Uno “Tutti Pazzi Per Amore 3” con Emilio Solfrizi, Ricky Memphis e Martina Stella, nell’estate dello stesso suonano al Teatro Valle Occupato dopo l’esibizione di Giorgio Canali e Angela Baraldi. Ad ottobre vengono chiamati a suonare in diretta su Sky durante la V giornata nazionale degli sporti paralimpici, per la stessa occasione suonano assieme ad Alexia, stravolgendo e riarrangiando in chiave western (!) due suoi brani storici.



Invece a giugno 2012 vengono assoldati in qualità di musicisti figuranti nella fiction su Domenico Modugno interpretata da Beppe Fiorello. Il loro primo lavoro è: FINTAGE, un disco che va assolutamente acquistato e poi all'occorrenza ascoltato, ma soprattutto acquistato. Nel 2020 approdano a Sanremo come resident band de "L'Altro Festival".



