Vasco Rossi, il concerto allo Stadio Olimpico

Il tour di Vasco Rossi prosegue in altre città italiane, fino all'estate 2023 e passa anche per la Capitale.

Sarà una nuova estate nel segno di Vasco. Presente a Roma per l'anteprima del film-evento 'Vasco Live Roma Circo Massimo 2022' (che uscirà nelle sale cinematografiche il 14, 15 e 16 novembre distribuito da Adler Entertainment), il cantante ha ufficializzato otto nuove date in quattro città per l'anno prossimo.

"Una prosecuzione del tour 2022". Si parte dallo stadio di Bologna il 6 e 7 giugno, poi sarà la volta dell'Olimpico di Roma il 16 e 17 giugno, seguirà il Barbera a Palermo il 22 e 23 giugno e l'Arechi di Salerno il 28 e 29 giugno.

Vasco Rossi in Campidoglio per la Lupa Capitolina

Il 9 novembre Vasco Rossi sarà in Campidoglio per ricevere la Lupa Capitolina, il massimo riconoscimento che Roma Capitale conferisce a personalità illustri che hanno lasciato un segno indelebile nella cultura e nell'immaginario collettivo della città. “Sono davvero commosso. Mi fa grandissimo piacere prendere la Lupa d’Oro, che viene concessa a particolari personalità, tra queste mi dicono esserci stati Alberto Sordi e Sean Connery. Quello con Roma - ha scritto il cantautore - è un legame che arriva da lontano. All’inizio la pensavo irraggiungibile, come una bellissima donna, l’ho corteggiata per tanti anni prima di conquistarla. Venirci adesso è sempre un’emozione incredibile. E che calore il mio pubblico, sono davvero caldi e coinvolgenti”.