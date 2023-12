Van Gogh "Ti regalo l'eternità", spettacolo al Teatro di Mostacciano

Lo spettacolo ripercorre la vita dell’artista, attraverso i dolori, i tormenti della sua anima, la malattia, i continui fallimenti, nel lavoro come negli affetti. Un uomo sempre in lotta tra il bisogno di darsi e il terrore del fallimento. Un uomo mai sazio di conoscere, che non si è mai arreso ma anzi ha perseguito, per tutta la vita e con ostinazione, le sue idee, che si è spinto fino all’estremo pur di realizzare la sua arte, così come lui la vedeva e sentiva.

Il viaggio di un’anima tormentata visto attraverso gli occhi di una donna che funge anche da voce narrante. Perché questa è anche la storia di un grande amore. L’amore di Helene, una delle donne più ricche d’Olanda, che rimase folgorata dall’arte di Van Gogh, la cui anima inquieta sentiva così vicina alla sua. Due spiriti tormentati alla ricerca dell’Assoluto, della nuda verità, di una fede che non poteva esistere se non nell’Arte. Helene capì che il suo compito era rendere eterno il lavoro di Vincent per donargli quello che il mondo gli aveva negato.

Fondò così un museo che ospita uno straordinario assortimento di opere d'arte del Novecento nonché la seconda maggiore collezione al mondo delle opere di Van Gogh. E proprio nelle stanze a lui dedicate, Helene e Vincent, le cui esistenze non si sono mai incrociate in vita, si incontrano riuscendo a oltrepassare lo spazio e il tempo.