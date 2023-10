Prezzo non disponibile

Van Gogh Experience è la prima grande mostra multimediale del Next Museum dedicata al grande pittore olandese; una produzione internazionale di Next Exhibition, in collaborazione con Associazione Culturale Dreams.

Tra dipinti come La notte stellata, I Girasoli, la Notte stellata sul Rodano, l’Autoritratto, I mangiatori di patate, Campo di grano con corvi e la Camera da letto ad Arles, riprodotti con la realtà virtuale, Van Gogh Experience accompagna il pubblico in un vero e proprio viaggio nel tempo, nelle emozioni, nelle inquietudini e in tutti i luoghi del maestro del colore.

Dopo la timeline sulla vita dell’artista, i visitatori entrano negli oltre mille metri quadri della sala del videomapping, dove, in un atmosfera ricca di suggestioni, vengono avvolti dalle opere d’arte che prendono vita. Tra forme vorticanti, colori avvolgenti e paesaggi di straordinaria intensità, gli spettatori, in piedi o seduti, ammirano il video e sono, al tempo stesso, interpreti del quadro scenico, immergendosi nel mondo di Van Gogh a 360 gradi, accompagnati da onde di immagini e musica classica.

Tra gli scenari in mostra, oltre all’onirico La notte stellata, presenti il Campo di grano, I Girasoli e la ricostruzione della camera di Van Gogh, gli iconici dipinti dai colori brillanti e dal giallo intenso, dove scattare selfie e foto ricordo indimenticabili.

Il percorso è arricchito dalla sezione virtual reality (facoltativa e con biglietto accessorio), che consente al pubblico di vedere “il mondo” con gli occhi dell’artista attraverso un oculus di ultima generazione, e da un’area interattiva didattica dedicata alla creatività di grandi e piccoli.

La sede di Roma del Next Museum si trova nell'ex cinema Avila, a pochi passi da Villa Borghese, in Corso d'Italia 37