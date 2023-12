Van Gogh Experience, mostra aperta per tutto il periodo delle feste natalizie

L’organizzatore Next Exhibition fa un bilancio delle presenze e dell’andamento generale dell’esposizione Van Gogh Experience dopo poco più di un mese di apertura. Dall’inaugurazione del 4 novembre ad oggi oltre 25.000 persone hanno visitato la mostra, che è diventata virale sui social network.

Il trailer ufficiale della mostra ha registrato infatti oltre 300mila visualizzazioni, mentre gli hashtag #nextexhibition e #nextmuseum sono stati nominati su IG in diverse migliaia di post e stories. In generale sul mondo Meta le impression hanno superato quota 21.000.000 con oltre 4000 condivisioni di contenuti sulla mostra. E su TitkTok, la piattaforma più amata dalla generazione Z, sono tanti i contenuti condivisi dai creator, tutti pronti a raccontare l’esperienza immersiva unica offerta dalla mostra. Tanta anche la risposta dai turisti, soprattutto stranieri, che hanno scelto di aggiungere il Next Museum tra i propri itinerari di viaggio nella Capitale, condividendo l’esperienza sui social.

A piacere ai visitatori è soprattutto la concezione nuova della location del Next Museum, multimediale, immersivo e tecnologico, dove la cultura gioca con la tecnologia. Così come l’affrontare un artista come Van Gogh – amatissimo da ogni generazione e sempre attuale nel suo districarsi tra genio e follia attraverso la sua arte.

Molte le richieste da parte di docenti e scuole durante la settimana e di famiglie nel week-end. Per questo motivo, per agevolare ulteriormente la visione della mostra ai nuclei famigliari, Next Exhibition ha lanciato il pacchetto Christmas Family Pack, valido per tutto il periodo delle festività natalizie, fino al 7 gennaio 2024 incluso (i dettagli nello specchietto prezzi seguente).

Il family pack è acquistabile decidendo ora e giorno di visita della mostra e comprende quattro biglietti, per un massimo di tre adulti. Ossia le formule possibili sono: un adulto e tre bambini, due adulti e due bambini, tre adulti e un bambino. La promozione non è cumulabile con altre al momento in corso.

Il costo è, sia per la settimana che per il week-end, di 44 euro più prevendita, ossia 11 euro a biglietto + 1,70 euro di prevendita a biglietto se acquistato on-line oppure + 0,50 centesimi a biglietto se acquistato al botteghino.

Il percorso della mostra è composto da cinque aree principali

Si inizia con la conoscenza della vita di Van Gogh, con la sua timeline, in un vero e proprio percorso luminoso, grazie alla presenza dei light boxes, ideali per apprendere, ma anche per bellissime foto ricordo. Per far comprendere al pubblico i fatti più salienti che hanno condizionato la sua vita e la sua arte.

A seguire l’imponente area immersiva dove pareti, pavimento e ogni elemento strutturale della location svaniscono per sciogliersi in un abbraccio artistico, l’arte a 360 gradi: un viaggio a tinte scure ricco di pathos e drammaticità - a narrare il tormento e gli stati d’animo dell’artista - nei luoghi da lui visitati dove ha vissuto e lavorato, dalla città dell’Aja a Londra, da Amsterdam a Bruxelles, da Anversa a Parigi e infine ad Arles in Provenza. Le opere riprodotte con la tecnica del mapping sono le più iconiche di Van Gogh e vanno da La notte stellata ai Girasoli, dalla Notte stellata sul Rodano all’Autoritratto, da I mangiatori di patate a Campo di grano con corvi, e infine la sua Camera da letto ad Arles, uno dei capolavori più conosciuti, dove i creatori di Next Exhibition immaginano che si sia scatenata la sua follia.

Il video viene proposto in loop ed è possibile visionarlo più volte, da diversi punti di vista: in piedi o seduti sui pouf o sui tappeti disseminati nella stanza, col pubblico che diventa parte integrante del quadro scenico. L’osservatore diventa infatti protagonista dell’opera, ampliando i sensi verso onde di immagini e suoni, grazie anche ai brani di musica classica - da Mozart a Chopin, da Verdi a Bach, da Strauss a Beethoven e Schubert - per esaltare ancora di più l’emotività del viaggio.

Dopo la discesa negli inferi dell’anima di Van Gogh, nel blu profondo de La notte stellata, la risalita verso la luce, verso i colori e quel giallo vivo tanto amato nelle tele dell’artista. Presenti in mostra tre scenari, ideali come selfie opportunities per il pubblico: il campo di grano, i girasoli e la camera di Van Gogh.

In antitesi con quanto accade di consuetudine nei musei, l’organizzazione invita il pubblico a fotografare e a condividere la propria esperienza in mostra sui social, utilizzando i canali ufficiali: www.facebook.com/nextmuseum e www.instagram.com/next.museum.

Fiore all’occhiello della mostra la sezione virtual reality (facoltativa e con biglietto accessorio) che consente, una volta indossato l’oculus - ovvero il visore per la realtà virtuale di ultima generazione - di vedere con gli occhi di Van Gogh, intento ad osservare il mondo e a trarre ispirazione dai paesaggi a lui più famigliari per le sue opere.

La maggior parte del pubblico in mostra ha richiesto di realizzare l’esperienza e per questo motivo il numero delle postazioni VR è stato aumentato, per poter agevolare il flusso dei visitatori.

Accanto alla sezione VR l’area didattica che verrà ulteriormente ampliata nelle prossime settimane, di modo da rendere sempre più ricca l’esposizione.