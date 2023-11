Van Gogh Experience: la mostra immersiva a Roma

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Van Gogh Experience è la mostra multimediale che incanta i sensi immergendoli nell’immensa opera di Vincent Van Gogh.

Entrando nel percorso espositivo si diventerà protagonisti viventi dei quadri del leggendario artista: sotto i piedi i ciottoli che ha dipinto, tra le dita il giallo abbagliante dei suoi mille girasoli. Un universo di luce e ombre, sulle sfumature di confine tra realtà e sogno. Van Gogh saprà arrivare al centro delle emozioni dei visitatori e, grazie alla tecnologia del Next Museum, aggiungere letteralmente il centro delle sue ispirazioni.

Scompaiono i muri, entra in scena l’arte

Grazie al Videomapping e alle proiezioni multimediali, le pareti, i pavimenti e ogni elemento strutturale del Next Museum svaniranno, per farsi arte. Al loro posto vortici di blu e giallo, cieli stellati e corvi in volo, fiori carnosi e stanze dalla prospettiva anomala.

Nel settore di Virtual Reality, grazie all’Oculus di ultima generazione, si entrerà nella mente del pittore, guardare con i suoi occhi luoghi e paesaggi a lui familiari.

E quale miglior scenario, poi, per il selfie di tutta la famiglia, se non la ricostruzione fedele della sua stanza?

La mostra sarà visitabile fino al 31 marzo 2024 presso il Next Museum di Roma.