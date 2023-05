Valerio Lundini a Roma Summer Fest 2023

Dopo il sold out in tutta Italia, Valerio Lundini arriva per la prima volta all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone in occasione del Roma Summer Fest 2023 con lo spettacolo "Il mansplaining spiegato a mia figlia". Appuntamento il 14 giugno, alle 21, in Cavea.

Tra i personaggi più innovativi e sorprendenti degli ultimi anni, acclamato dalla critica e dal pubblico, è diventano un fenomeno cult con il successo in seconda serata su Rai Due del programma Una Pezza di Lundini. Le tre edizioni, condotte insieme ad Emanuela Fanelli, hanno visto la partecipazione di innumerevoli personaggi del mondo dello spettacolo come i Måneskin, Roberto Benigni, Matilda De Angelis, Walter Veltroni, Matteo Berrettini, Nino Frassica, Sandra Milo, J-Ax e tantissimi altri.

Uno spettacolo imperdibile, che mostra dal vivo il talento poliedrico del nuovo fuoriclasse assoluto della risata inaspettata che vanta, prima del successo televisivo, un decennio di gavetta sui più disparati palcoscenici e un’attività come fumettista e autore.

Roma Summer Fest 2023

Ritornano i tour e i concerti delle star internazionali per la nuova edizione del Roma Summer Fest, la rassegna estiva di concerti organizzata dalla Fondazione Musica per Roma nello spazio all’aperto della Cavea. Uno degli eventi in musica più importanti dell’estate romana, ogni anno alterna sul palco tantissimi artisti del panorama musicale nazionale e internazionale che tornano nella capitale per una serie di imperdibili concerti.

Tra gli artisti che si esibiranno dal 6 giugno all'8 agosto 2023 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone: Bob Dylan, Paolo Conte, Pet Shop Boys, Ludovico Einaudi, Beth Hart, Porcupine Tree, The Lumineers, Interpol, James Bay, Aurora, Sigur Rós, Sting, OneRepublic, Jacob Collier, Daniele Silvestri e moltissimi altri.