Valeria Altobelli in concerto a Cinecittà World

L'8 Agosto, alle ore 21, arriva nella Cinecittà Street di Cinecittà World, il concerto di Valeria Altobelli, l’artista poliedrica che incanterà il pubblico con la sua voce straordinaria e la sua presenza magnetica.

Durante il concerto, della durata di 2 ore circa, Valeria Altobelli ripercorrerà tutti i suoi pezzi insieme ai brani più importanti della musica nazionale ed internazionale (Fiorella Mannoia, Loredana Berté, Queen, Lady Gaga) ed ovviamente anche le interpreti che le hanno permesso di giungere prima tra le donne nella nota trasmissione Tale e Quale Show, condotta da Carlo Conti ed in onda nella prima serata di Rai 1.

Lo spettacolo musicale è arricchito da filmati e contributi video e la formazione artistica, oltre all'artista in qualità di voce solista, consta di docenti di conservatorio nonché musicisti di altissimo livello, al piano, chitarra, basso e batteria e sax.

Valeria Altobelli, dopo aver partecipato a concorsi, festival e trasmissioni televisive di grande spessore, ha curato la produzione, l'adattamento e l'esecuzione in 6 lingue cantate, 15 parlate e 23 scritte di "I'm standing with you", brano portante del film "Atto di fede" (Breakthrough), che ha ricevuto una nomination ai Premi Oscar 2020 come "Miglior canzone originale".

