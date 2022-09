V- Art Exhibition - Roberto Di Costanzo all’Hotel Villa Pamphili

L’artista Roberto Di Costanzo presenta il prossimo 4 ottobre dalle ore 18.30 una selezione di opere site-specific presso la suggestiva location dell’Hotel Villa Pamphili, a Via della Nocetta, l’urban resort nella Città Eterna, con affaccio sul parco di Villa Dorja Pamphili.

La collezione di opere proposte dall’artista comprende un ensemble di ritratti e dettagli anatomici eseguiti con inchiostro di china, gessetto, carboncino, sanguigna e matite colorate. Un nuovo concetto di armonia, un connubio perfetto tra hotellerie, wellness, art & design. In uno spazio dedicato, curato dallo studio di interior design Dexter Moren Associates, con sede a Londra, le opere del maestro Roberto Di Costanzo trovano una collocazione di pregio e di assoluta eleganza.

Un percorso emozionale tra Wellness & Art, che vede protagonisti gli spazi della V-SPA, l’oasi di benessere dell’Hotel Villa Pamphili, dove terapie olistiche per lo spirito, la mente e il corpo si fondono con antichi rituali e i più avanzati trattamenti di bellezza e benessere. Un evento esclusivo, solo su invito, che si inserisce nel programma Experience & Lifestyle del The Club dell’Hotel Villa Pamphili, “la tua casa, fuori dalle mura domestiche, il tuo nuovo terzo spazio immerso nel verde, dove potrai rilassarti, concludere affari o progettare nuove avventure”.

Una nuova art experience dell’artista che si unisce al concept di “home gallery”, privata ed esclusiva, nel cuore di Monteverde Vecchio, dove Di Costanzo si racconta ad un pubblico di appassionati ed estimatori, dopo le precedenti esperienze di atelier nel centro storico di Roma.

L’Hotel Villa Pamphili sostiene il mondo dell’arte e del collezionismo ospitando i corsi di Disegno e Pittura dell’artista Roberto Di Costanzo all’interno di accoglienti rooms, finemente arredate, predisposte per una full immersion nell’arte. I corsi saranno fruibili tutti i sabati, in due sessioni separate, una mattutina e una pomeridiana.



Brevi note biografiche Roberto Di Costanzo:

Illustratore, ritrattista, pittore. Dopo gli studi presso l’Accademia di Belle Arti di Roma, si diploma al Centro Sperimentale di Cinematografia in costume, scenografia e arredamento per il cinema con l’aiuto del suo mentore, il Maestro costumista Piero Tosi. Comincia quindi a lavorare come illustratore per numerose case editrici italiane ed estere tra cui Azimut e Editions Nomades. Dopo molte mostre collettive e personali in Italia, presenta le sue opere all’Espace Pierre Cardin su invito dello stesso Pierre Cardin, ed entra in contatto con il pubblico di collezionisti francesi. I suoi lavori vengono poi esposti alla Casa dell’Architettura di Roma, all’Institut Français Centre Saint-Louis e alla 71esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia durante la quale rende omaggio a Federico Fellini con una serie di illustrazioni a china ispirate ai suoi film. Attualmente è insegnante di iconografia e disegno anatomico, disegno dell’architettura di stile e arredo e cromatologia presso l’Accademia Italiana di Roma. Insegna storia del costume presso l’Accademia del Lusso. Le sue opere vengono esposte tra Roma, Milano e Parigi. A settembre 2019 con la partecipazione di Anna Fendi ha inaugurato il suo atelier romano in Via Giulia 111, che dal 2021 si è trasferito in Via dell’Orso 28 all’interno di Palazzo Antonio Massimo. Nel Settembre 2022 inaugura la sua Home Gallery nel cuore di Monteverde vecchio, luogo di interesse e ricerca per numerosi collezionisti ed appassionati dell’arte.

Hotel Villa Pamphili

Hotel Villa Pamphili è un rifugio urbano immerso nel verde della Città Eterna. Affacciato sul parco di Villa Dorja Pamphili, è la riuscita sintesi tra storia millenaria e un concetto contemporaneo di ospitalità.

L'esprit tipico del city hotel dall'interior design ricercato e sorprendente, si unisce qui ad atmosfere vacanziere e rilassanti proprie di una casa privata.

L'idea è quella di una residenza inserita in un contesto urbano, ma al riparo dai rumori, dove un ampio sistema di servizi permette di vivere un'esperienza fatta di benessere e piacere. Come un rinfrescante tuffo in piscina, un percorso spa personalizzato, una sessione di allenamento tra palestra e parco con il personal trainer, o un aperitivo nel rooftop Terrazza Pamphili, con musica e bella gente.

Il pluripremiato studio londinese di architettura Dexter Moren Associates firma il progetto di interior design dell'hotel. Il concept è ispirato alla “Joie de Vivre” di Gio Ponti, un sentimento di gioia che si sprigiona in chi vive spazi progettati secondo precisi canoni di prospettive e luci.

Il verde circonda l'albergo, pini marittimi e vegetazione mediterranea disegnano lo skyline, mentre i silenzi dell'antico convento che sorge accanto all'hotel regalano un senso di pace che si respira. La posizione elevata rispetto alla città garantisce una vista mozzafiato.

La location è unica. Una vera e propria oasi di benessere a breve distanza dai vivaci quartieri di Trastevere e Testaccio, dalla Terrazza del Gianicolo e Città del Vaticano.