Uva Fiera, mostra mercato di vini ottenuti da monovitigno

“Uva Fiera, beviamola in purezza” è una mostra mercato di vini ottenuti da monovitigno, normalmente usato come uva da taglio, ed è in programma a Roma da sabato 12 a lunedì 14 marzo.

Uva Fiera nasce per avvicinare gli appassionati e gli operatori del settore ai fieri e meno noti ‘artigiani italiani dell’uva’. Vignaioli che hanno deciso di produrre vini in purezza da vitigni nativi ed autoctoni, un tempo considerati “figli di un Dio minore” e vinificati unicamente come vini da taglio o in blend, che oggi esprimono al meglio le peculiarità e le differenti espressioni del tessuto vitivinicolo del nostro paese, con tenace orgoglio.

Uva Fiera, inoltre, offre la possibilità a questi produttori di vendere i propri vini durante la manifestazione, per ingenerare anche un indotto economico per la propria azienda, oltre che una certa occasione di promozione. A tal proposito, si evidenzia che le aziende partecipanti potranno offrire in degustazione e in vendita tutta la propria produzione, oltre all’etichetta selezionata per il tema della manifestazione (il vitigno già da taglio o già utilizzato in blend, ora prodotto in purezza).

Via, dunque, alla valorizzazione di uve meno note, spesso coltivate solo in Italia, che ci rendono fieri di essere diversi rispetto al resto del mondo: dai vari Trebbiani italici (da quello d’Abruzzo, al Trebbiano Verde e Giallo laziali), alla Malvasia Puntinata, al Grechetto, al Greco Musc, al Pignoletto, al Ciliegiolo, al Canaiolo, al Guarnaccino, alla Tintilia, al Frappato, solo per citarne alcuni.

Il progetto Uva Fiera

Si tratta di un progetto creato dall’incontro fra La Pecora Nera Editore e Pasquale (Paky) Livieri. La prima è una casa editrice indipendente attiva da oltre 20 anni nella realizzazione di guide enogastronomiche critiche, con recensioni effettuate da ispettori che, visitando in forma anonima i locali, pagano il conto per vivere esperienze da cliente qualunque. Un lavoro portato avanti “senza metterci la faccia”, perché al volto noto è spesso riservato un trattamento di favore.

Con la stessa filosofia, gli eventi organizzati dalla Pecora Nera Editore prevedono una selezione vera e rigida delle aziende, in questo caso affidata a Pasquale Livieri, fondatore de Il Sorì e di altre realtà della capitale, esperto e da anni assiduo frequentatore delle principali fiere vinicole internazionali, francesi in primis.

Il programma di Uva Fiera

La manifestazione avrà luogo dal 12 al 14 marzo presso la Città dell'Altra Economia, sita in Largo Dino Frisullo, snc, 00153, Roma.

Foto di una passata edizione pre-Covid

ORARI:

Sabato 12.03 dalle ore 11 alle ore 20

Domenica 13.03 dalle ore 11 alle ore 19

Lunedì 14.03 dalle ore 10 alle ore 14

L'accesso ai banchi di assaggio prevede un biglietto giornaliero, comprensivo di calice VD Glass, di 10 euro per le giornate di sabato 12 e domenica 13; di 8 euro per lunedì 14 marzo.