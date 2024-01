"Utama" al Seraphicum: parliamo di cambiamenti climatici

Sabato 20 gennaio al Seraphicum, nell'ambito della rassegna Fratello Cinema, si parlerà di cambiamenti climatici, desertificazione e degli effetti sociali ad essi collegati con il toccante confronto intergenerazionale tra un nipote e suo nonno nell’altopiano boliviano del film "Utama" di Alejandro Loayza Grisi. Dopo la proiezione il pubblico si confronterà con Anna Luise, ricercatrice dell’Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale, e il professore Marco Marchetti dell'Università del Molise, responsabile del Laboratorio di Ecologia Forestale e Geomatica e Presidente della Fondazione Alberitalia.



Fratello Cinema, è una rassegna di cinema, cultura e spiritualità organizzata dai frati francescani del Cineforum Seraphicum e dalla Fondazione Pontificia Fratelli Tutti con la preziosa collaborazione del Movimento Laudato Si’, il patrocinio di Roma Lazio Film Commission e il supporto di Lucky Red distribuzione.



L’appuntamento è sabato 20 gennaio alle ore 17 presso l’Auditorium Seraphicum – Via del Serafico, 1 (Roma)



L’ingresso è gratuito (fino ad esaurimento posti) ma è possibile prenotare il proprio posto via e-mail.



Info e prenotazioni all’indirizzo cineforum@seraphicum.org.