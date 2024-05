Urban Quartet in concerto al Charity Café

Gruppo formatosi nel 2022 con base a Roma, ha già suonato su palchi importanti e prestigiosi come quello dell'Auditorium Parco della Musica di Roma per la rassegna Jammin’ e su quello di Umbria Jazz, grazie all’approdo alle fasi finali del Conad Jazz Contest 2022, dove ricevono il premio della giuria popolare.



A settembre 2023 suonano a Gent (Belgio), per la rassegna internazionale B-Jazz. A ottobre 2023 esce il loro primo album Sofá per l’etichetta “Jazz collection". Il disco contiene prevalentemente brani originali scritti dai vari membri del quartetto. Il sound e l’orizzonte sonoro del disco e del quartetto stesso, è saldamente radicato nel cosiddetto “jazz mainstream” , senza disdegnare nessun tipo di contaminazione e ricercando allo stesso tempo un approccio contemporaneo alla composizione e all’interplay.



Line-up

Giuseppe Sacchi: piano

Gianluca Robustelli: chitarra

Vincenzo Quirico: contrabbasso

Federico Balestra: batteria



Charity Café

Via Panisperna 68

Nel mese di settembre il locale sarà aperto dal martedì al sabato dalle 18:00 alle 02:00

AperiTIME dalle 19 alle 21



Ingresso con Prima Consumazione Obbligatoria al prezzo minimo di € 10 - successive al prezzo di menù - No prenotazione