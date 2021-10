Urban Nature: scopri la natura urbana di Roma con eventi gratuiti insieme a WWF

Le nostre città devono diventare nature-positive e amiche del clima. Il WWF Italia lancia la quinta edizione di Urban Nature, evento che quest’anno si terrà domenica 10 ottobre e che animerà i grandi e i piccoli centri in tutta Italia con una grande varietà di iniziative nel corso delle quali famiglie, bambini, giovani, studenti, appassionati di natura daranno vita ad azioni concrete per tutelare, valorizzare e incrementare la biodiversità urbana.

Più di 50 le associazioni coinvolte a fianco del WWF che proporranno eventi aperti a tutti e gratuiti.

Ecco cosa accade a Roma e provincia: evento nazionale, passeggiate, visite guidate, workshop, cacce al tesoro.

Al Giardino Botanico di Roma una densa agenda per celebrare la natura in città, che vedrà tanti ospiti illustri, performance, visite guidate ed esibizioni per tutti durante domenica 10 ottobre. Tra gli altri, parteciperanno l’Accademia Mondiale della Poesia, Piero Angela, Max Laudadio e Raphael Gualazzi. In collaborazione con Carabinieri Forestali, Città del Sole e con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, il Ministero della Salute e ANCI. Ingresso biglietti 4€

Inoltre, visite guidate con censimento delle specie vegetali presenti nella natura cittadina con il WWF del litorale laziale. Laboratori e attività con i più piccoli organizzati dal Museo Explora e dal WWF Roma con UNAAPI e Associazione Laziale Prodotti Apistici. Percorso ad anello all'interno della Riserva Naturale Valle dell'Aniene insieme a WWF e Aniene Onlus. Pulizia di giardini, cacce al tesoro, e tanto altro.

Scopri tutti gli eventi in città e provincia e come partecipare nel weekend del 9-10 ottobre.

Infine, diventa anche tu un Citizen Scientist: dai il tuo contributo alla ricerca della biodiversità della tua città attraverso l’evento organizzato su tutto il territorio nazionale nell’app iNaturalist dal 1 al 10 ottobre. Scopri come: https://www.wwf.it/uploads/Attivita%CC%80-citizen-science-2021.pdf





