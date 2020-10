Urban Nature 2020 al museo Explora

Urban Nature 2020 torna al Museo Explora: domenica 4 ottobre spazio all'iniziativa per scoprire, conoscere e incrementare la biodiversità nelle nostre città, organizzata da WWF.



Il programma a Explora prevede nell’area esterna del Museo attività e laboratori ad accesso gratuito per bambini, dalle 10.00 alle 18.00.



Tra le attività “Disegniamo il Tevere” un laboratorio creativo a cura del WWF dedicato al disegno e al racconto dei fiumi di Roma; "Come bevono le piante” il laboratorio di Explora per osservare la capillarità; "Dalla sorgente alla foce” il laboratorio per giocare con piccoli robot alla scoperta del fiume Tevere.



Appuntamento inoltre con “Urban Nature: nel quartiere lungo il fiume” tre passeggiate nel quartiere Flaminio lungo il fiume Tevere con il WWF Roma e Area metropolitana. Alle ore 10:00 alle ore 12:00 e alle ore 16:00 – durata 1 ora. (Per questa attività è necessaria la prenotazione scrivendo a roma@wwf.it entro le ore 12 di sabato 3 ottobre).



Le attività esterne e gli accessi al museo si svolgeranno in sicurezza, con accessi contingentati e a seguito degli interventi per la sanificazione, seguendo i protocolli interni per i dipendenti e per le visite, nel rispetto delle linee d’indirizzo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, BUR Regione Lazio numero 64 del 16/05/2020 e Rapporto ISS COVID-19 n.20 dell’8 maggio 2020.



Per orari e maggiori informazioni: https://www.mdbr.it/urban-nature-2020/