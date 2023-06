Urban Land – Tattoo Expo Roma

Prezzo non disponibile

Dal 29 settembre, Roma torna ad essere la Città dell’Arte Urbana e di Strada. Arriva nel cuore della Città Eterna la settima edizione di Urban Land.

Urban Land è l’unico evento che unisce arte metropolitana, musica, spettacolo, sport e cultura. L’evento che celebra la cultura metropolitana si svolgerà dal 29 settembre al 1 ottobre al Ragusa Off, in via Tuscolana.

Tre giorni di sperimentazione artistica, scambio culturale, condivisione e creatività, il tutto in uno spazio innovativo e accattivante, dove dibattito, collaborazioni, innovazione, fantasia ed esperienza sono i fattori chiave per diffondere il concetto di arte.

Urban Land è la più grande convention in Europa per numero di tatuatori partecipanti – oltre 600 artisti di varie discipline che daranno vita a questo festival. Uno spazio unico di 6.000 mq sarà dedicato a Tattoo Zone, dove tatuatori provenienti da tutto il mondo saranno a disposizione del pubblico mentre sul palco si svolgeranno esibizioni dal vivo.

L’evento si svolgerà presso il Ragusa Off in Via Tuscolana, 179 – Roma – dal 29 settembre al 1 ottobre 2023.

