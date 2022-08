Urban Land tattoo expo: al Ragusa Off tre giorni dedicati all'arte del tatuaggio

Torna anche quest'anno Urban Land Tattoo Expo, l'evento dedicato all'arte dei tattoo che trasforma Roma nella Capitale del tatuaggio.

Il festival, che unisce l’arte, la musica, lo spettacolo, lo sport e la cultura urbana e di strada, si terrà dal 9 all'11 settembre presso Ragusa Off, lo spazio di 6.000 metri quadrati sulla Tuscolana che per tre giorni ospiterà sperimentazioni artistiche, scambio culturale, condivisione e creatività.

Nato attorno alla Tattoo Convention, cuore pulsante e punto cardine dell’evento, il progetto arrivato ormai alla sua sesta edizione accoglie numerose attività collaterali tutte unite dal fil rouge della cultura Urban e Street: a oggi Urban Land è una convention che attira oltre 700 tatuatori e più di 400 performer delle varie discipline i quali daranno vita al festival.

I 6.000 mq di Ragusa Off saranno destinati alla "Tattoo Zone", dove artisti del tatuaggio provenienti da tutto il mondo saranno a disposizione del pubblico accompagnati da esibizioni live sul palco. Una giuria specializzata composta da 30 giudici professionisti premierà le migliori creazioni della tattoo convention: tra loro Andrea Marchisio, Antonio Ragone, Brigante, Buster Duque, Diego D’Ayala, Evelin La Rocca, Emilian Big, Federico Costantini, Francesco Baio, Gianmarco Celli, Gino Scuro, Koji Yamaguchi, Livio Cortellessa, Lippo, Lorenzo di Bonaventura, Luca Natalini, Marcello Cestra, Max Santoro, Marco Bordi, Mat Aequilibrium, Michele Blunt, Nino Greco, Onny Somboon, Placido, Posco Losco, Raul De La O, Simone Pit Chirienti, Stizzo e Valentina Riabova. A loro si aggiungono "guest star" come Big Meas, Boris, Carlos Rojas, Flaks32g, Juan Sanchez, Kristina Taylor e Quang Pham.

Nell’area esterna una jam composta da 20 Writer capitanata da Bone della TNT Crew darà invece vita a creazioni su pannelli, dove ogni writer potrà esprimere la propria creatività. Special guest della sesta edizioneNicola Lucidi, in Arte Noah, giovane artista di origini romane il cui percorso, iniziato nel pieno dell'adolescenza, si è poi consolidato trasformando la sua passione per l’arte in un vero e proprio lavoro: a lui il compito di realizzare il portale di ingresso.

Verrà inoltre nuovamente allestita l’area museale in cui tatuatori, giudici e writer esporranno le loro opere insieme a quelle che parteciperanno al Contest Art, il contest dedicato all’arte cui potranno partecipare tutti gli artisti presentando un’opera a tema cultura urban e street e in cui dovrà comparire un papavero, il fiore icona di Urban Land. Urban Land ospiterà poi "Tatuaggi ai confini della realtà", la tredicesima edizione della mostra di Humor Grafico, ideata, prodotta e organizzata dall’associazione Festival Grafico, composta da 100 tra disegni, vignette, strisce e illustrazioni di 100 autori internazionali provenienti da 35 paesi.

Ci sarà inoltre la sezione dedicata agli sport urbani e di strada e i live della Streetarts Family, associazione specializzata in parkour, e altri live dedicati alla street bike culture e alle BMX con i professionisti di My Fly Zone. Spazio, poi, allo street food, novità del festival: cinque postazioni offriranno e copriranno ogni settore culinario, due cocktail bar si occuperanno del beverage.

Ragusa Off si trova in Via Tuscolana, 179, ed è facilmente raggiungibile con la Metro A (Fermata Ponte Lungo); con la Metro C (Fermata Lodi); dalla Stazione Termini e/o dall’Aeroporto Leonardo Da Vinci (Fiumicino) tramite il treno regionale fino alla fermata Roma Tuscolana.

I biglietti per Urban Land 2022 sono disponibili sia online, attraverso la biglietteria elettronica di CiaoTickets, sia presso il botteghino durante i giorni dell’evento. Tutte le informazioni su Urban Land Tattoo Expo Roma 2022 sono disponibili sui canali social e il sito web.