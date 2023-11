Urban Bazar, artigiani e designer made in Italy

Urban Bazar torna a novembre nel cuore del quartiere Prati. L'evento di shopping romano dedicato agli appassionati del made in Italy propone una due giorni ricca di espositori accuratamente selezionati per offrire al pubblico una esperienza immersiva nell’artigianato e nel design italiano: non solo abbigliamento, ma anche borse, gioielli, bijoux e accessori di alta qualità, creazioni al neon, cioccolato artigianale e vino rigorosamente italiano.

Che cosa rende speciale un prodotto e perché scegliere proprio quello fra tutte le propose dell’incessante offerta mainstream nella moda?

La risposta che Urban Bazar ha anticipato fin dalla sua nascita, nel 2016, è semplice: il valore di un prodotto è dato dalla sua storia, dalla professionalità e dalle competenze che prendono per mano un’idea accompagnandola fino alla concretizzazione in un pezzo unico, ragionato, espressivo, creato per durare nel tempo, essere amato e anche trasmesso. Parte da questo valore la selezione dei brand romani e nazionali che partecipano durante l’anno alle diverse edizioni di Urban.



Il pubblico di Urban Bazar è quello degli appassionati di moda, dei brand indipendenti, è la donna che desidera distinguersi con i dettagli, che ama sentire la morbidezza della pelle, della seta, le forme del bronzo, la grazia delle pietre, che vuole vivere immersa nella moda ma anche anticiparla.



A Urban Bazar ci si affida alla reputazione degli artigiani, alla professionalità e alla creatività di chi ha scelto di allontanarsi dal mondo della moda veloce, effimera e indistinguibile, per dedicarsi ai materiali pregiati e alla creazione di pezzi unici e in serie limitate.



Urban Bazar torna a Novembre sabato 18 e domenica 19 negli spazi della galleria di Arte Contemporanea Micro | Arti Visive, in viale Mazzini 1.

Aperto dalle 11:00 alle 20:00, ingresso gratuito e pet friendly.

La degustazione di vini si svolgerà esclusivamente in orario pomeridiano.

Una anticipazione dei brand presenti all’edizione di novembre è disponibile sulle pagine ufficiali di Urban Bazar su Instagram e Facebook.



Partecipano: The Circle, Gioielli Evangeline, L’Ape Confusa, Anomis Clothes, D&D Bijoux, Madame Chocolat, Tutte Dicono I Love You, Angela Pezzino Design, AleBijoux Creations, Borgo del Baccano, Letizia Moroni Creations, Kimiko Eyewear, Panta Lei, Titti Bum, Marejà, Petrone Gioielli, Ora.fà, D’Apres Moi, Degra, Dettaglipreziosi Lab, Dbetta Jewelry, Didiworld, Merola Gloves, MariaGreca, Neonflexmood, 48HComfortonthego