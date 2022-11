Urban Bazar torna in versione Pop-Up Christmas Market alla galleria d'arte contemporanea Micro. Evento dedicato al fashion, design & art a ingresso libero, pet friendly, nuovi brand, esposizione di artisti italiani contemporanei e consulenze gratuite di armocromia!



Il 3 e 4 Dicembre 2022 dalle 11,00 alle 20,00 Urban Bazar inaugura il periodo più bello dell'anno con una selezione di brand indipendenti locali e italiani. Negli spazi ampi e luminosi della galleria d'arte contemporanea Micro, che accoglie Urban Bazar per la quinta volta in un'atmosfera ricca di creatività, colore e libera espressione, verranno esposte al pubblico le opere di Schifano, Angeli, Amodio, Caputo, Del Donno. Agli amanti del fashion e dell’arte, il Pop-Up Christmas Market offre davvero tutto ciò che serve per soddisfare i desideri e le tradizionali esigenze dello shopping natalizio: pezzi unici e personalizzabili, abbigliamento di alta sartoria femminile, accessori di design per outfit che si distinguono, dai cappelli alle borse, dai pregiati guanti italiani ai gioielli e bijoux. Grande attenzione anche per la cura del corpo, con raffinati prodotti made in Italy formulati da esperti del settore cosmetico e farmaceutico e per l’offerta food, con la produzione italiana di aziende laziali. Gioielli e vino, miele e cashmere, creme e cappelli: da Urban si porta direttamente a casa un pensiero pregiato per chi si ama.



Ai visitatori inoltre, un regalo di Natale offerto da Urban Bazar: una esperta personal shopper e professionista d’immagine offrirà consulenze personalizzate di armocromia, rivelando i segreti dei colori e delle combinazioni perfette per ogni tipologia di persona.



Urban Bazar Pop-Up Christmas Market non è solo l'occasione per trovare acquisti unici, diversi, di alta qualità, quelli che si distinguono a prima vista: è anche un'occasione per supportare i brand locali indipendenti che continuano a regalare alla moda, all'artigianato, allo stile di vita sostenibile ed etico la loro passione per il made in Italy e per la ricerca di ottimi materiali, permettendo quindi una scelta più consapevole e attenta rispetto alle facili soluzioni del fast fashion industriale. Con i brand indipendenti, inoltre la parola chiave è anche personalizzazione grazie al confronto diretto tra cliente e artigiano: a Urban Bazar la scelta è fra prodotti che possono diventare esclusivi.



Anche stavolta Urban Bazar mantiene la sua fondamentale promessa: selezionare brand di alto livello grazie ai materiali di pregio utilizzati, all'attenzione al dettaglio e alla lavorazione, in linea con i trend più attuali della moda internazionale ma anche con il buon gusto intramontabile della classe italiana, mentre sullo sfondo vibra l’energia degli artisti italiani che movimentano la scena nazionale con sperimentazioni e linguaggi creativi eccezionali.



Urban Bazar Pop-Up Christmas Market aprirà il 3 e 4 dicembre in viale Mazzini 1, dalle 11,00 alle 20,00



Ingresso libero

Pet-friendly

Rampa di accesso

Assistenza all’ingresso



Gallery

Partecipano i brand: Appeal Skin, Agricola Marzoli, Azienda Agricola Trevisi, ByPaolina, Cappelli Baldacchini hat, Cristiana D’Anna, personal shopper, Didiworld, EffeEffe le Gioie, Il Gioco, KrisCri Accessori,, Letizia Moroni Creations, LeMerryTerry, MariaGreca Gioielli, Merola Gloves, OONA Bags and Accessories, Panta Lei, Pecci Blonde Bijoux, Privè Firenze Concept Store, Santa Fè Artigiani in Italia, Titti Bum, Tiziana Magnani