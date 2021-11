Urban Bazar | Mostra mercato del fashion design made in Italy

Torna Urban Bazar, la mostra mercato dedicata ad artigiani, creativi e designer made in Italy! Dopo due anni di stop forzato, Urban Bazar riparte con l'obiettivo che ne è sempre stato il motore: aiutare a riscoprire l'importanza di un modo alternativo di fare shopping, direttamente dall'artigiano e creativo al cliente.



Urban Bazar torna con l'edizione 2021, l'occasione perfetta per fare gli acquisti di Natale sfruttando l'ampia offerta selezionata per qualità e unicità.

Si riprende con entusiasmo e ottimismo da dove ci si era fermati: cominciando a ricomporre la squadra di designer e artigiani che negli anni ha formato il cuore della manifestazione. La voglia di rivedere e riaccogliere espositori e pubblico è grandissima.



Letizia Moroni, artista del gioiello e Titti Marrone, designer di accessori e abbigliamento, le

due fondatrici e manager di Urban Bazar, vi aspettano per accogliervi in un contesto urbano

dove la creatività dei designer e artigiani si immerge nel suo elemento naturale: l'arte!



Urban Bazar quest'anno è ospitato nella galleria di arti e performance visive Micro, uno

spazio intimo, nodo di ispirazioni, sperimentazioni e innovazioni di tanti artisti.

Il made in Italy e la produzione artigianale di qualità non potevano avere cornice migliore.



Ingresso gratuito, richiesti Green Pass e mascherina