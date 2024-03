Urban Bazar 2024 - Spring Palette Edition

URBAN BAZAR torna il 24 marzo negli spazi del Mediterraneo al MAXXI in via Guido Reni 4A!



L'edizione di marzo è una full immersion domenicale nei colori vibranti delle proposte di 29 brand italiani, che come sempre offrono una esperienza di shopping imprescindibile per chi ama il made in Italy e i prodotti artigianali di alta qualità.



I brand selezionati da Urban Bazar, uno shopping event che ciclicamente anima Roma, rappresentano la filosofia e l'anima della manifestazione: l'eccellenza della manifattura, la creatività meravigliosa e innovatrice dei designer indipendenti, l'alta qualità e i dettagli pregiati dei processi artigianali che offrono pezzi unici e intramontabili.



Urban Bazar NON è un evento per chi ama indossare il fast fashion low cost sempre uguale e omologato. Urban Bazar è tessuti pregiati, dalla seta al cashemire, è filati naturali, dal lino al cotone, è gioielli unici a prezzi accessibili, bijoux divertenti e inediti, idee realizzate con gusto, è professionalità di mastri artigiani e designer, è anticipazioni ed espressioni della moda che serve la donna elegante, raffinata, estrosa, unica, inimitabile e inconfondibile.



Le edizioni di Urban Bazar, che nasce nel 2016, si distinguono anche per le location, sempre strettamente legate al mondo dell'arte, dalle gallerie agli spazi metropolitani d'avanguardia. Il 24 marzo Urban Bazar vi aspetta negli spazi luminosi, ampi e raffinatissimi del Mediterrano al MAXXI, nell'epicentro di una zona ad alta creatività. Il MAXXI è considerato uno degli spazi artistici più dinamici, innovativi e interessanti d'Italia, dedicato alle arti del XXI secolo.

Domenica 24 marzo una visita a Urban Bazar è irrinunciabile: visita gli stand, conosci gli espositori, tocca con mano le realizzazioni artigiane, rinnova il tuo armadio e la tua casa, goditi le mostre ospitate dal MAXXI e concediti uno dei famosi cocktail del Mediterraneo.



Urban Bazar è un evento di shopping che unisce brand esclusivamente made in Italy nazionali, con una attenzione particolare ai brand capitolini. L'evento è a ingresso libero e gratuito, accessibile, pet friendly e apre le porte dalle 11:00 alle 19:30.

E' possibile trovare abbigliamento femminile, abbigliamento bambino, accessori, borse, gioielli semi e preziosi, bijoux, home decor, costumi ...



Gli espositori e le loro proposte sono già visibili nelle pagine ufficiali di Instagram e Facebook di @urbanbazaroma