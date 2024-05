Urban Bazar torna domenica 19 maggio 2024 nel meraviglioso spazio polifunzionale del Mediterraneo al MAXXI, all’interno dell’innovativo Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo!



Urban Bazar è l’evento di shopping che appassiona le fashion addicted della capitale, dal 2016 punto di riferimento per chi non rinuncia a indossare creatività e produzioni Made in Italy di alto livello. Con la sua selezione di brand romani e nazionali, l’evento offre un percorso diretto alla scoperta di fashion e jewelry designer, artigiani e creativi che si distinguono per il loro lavoro di eccellente qualità e professionalità.



Urban Bazar si rivolge soprattutto al pubblico femminile che ama stupire con la propria scelta di stile, ben lontana dal mondo uniforme e poco espressivo del fast fashion. Qui i pezzo sono unici e differenti, modelli irripetibili e inconfondibili che elevano lo stile personale attraverso colori, materiali e forme.



Passeggiando tra gli espositori, sarà possibile toccare con mano il lavoro accurato e costante dei designer e artigiani dell’abbigliamento, con un occhio di riguardo alla scelta di materiali pregiati e naturali, così come ci si potrà perdere tra i designer e orafi che creano gioielli e bijoux, dai più pregiati ai più innovativi e sperimentali. Urban Bazar resta comunque fedele alla sua natura: un bazar sofisticato nel cuore della città, con una qualità notevole a prezzi accessibili.



Il mondo dei brand indipendenti e del Made in Italy si fondono in Urban Bazar, che diventa il punto di contatto dal produttore al cliente: è l’occasione per i brand di raccontare le proprie idee, dal concetto alla realizzazione, così come per l’appassionato è l’occasione di trovare nuovi punti di riferimento della moda.



Anche per questa domenica di shopping si prevede una intensa attività creativa: i brand esporranno collezioni e capsule dedicate alla primavera e all’estate, tra sete, lino, pelli italiane, argento, bronzo …

L’appuntamento è per domenica 19 maggio dalle 11 alle 19,30.



Urban Bazar è un evento di shopping a ingresso libero e gratuito, pet friendly e accessibile. Lo spazio Mediterraneo al MAXXI è inserito all’interno del complesso architettonico del Museo MAXXI, in via Guido Reni 4A: dopo la visita a Urban Bazar si potrà godere di uno dei famosi aperitivi del Mediterraneo o scoprire le mostre attualmente in corso nelle vaste aree espositive del museo.



Scopri sui social ufficiali di Urban Bazar i brand che parteciperanno a questa edizione!