Urban bazar "Spring vibes edition"

Ad Aprile torna Urban Bazar, l'evento di shopping dedicato al made in Italy che mette in luce la produzione artigianale e unica dei brand indipendenti di Roma, e non solo.

Urban Bazar, marchio-evento fondato a Roma da Letizia Moroni, designer di gioielli e Titti Barra, fashion designer, ha accolto negli anni migliaia e migliaia di visitatori, imponendosi come un punto di riferimento solido per gli amanti dello shopping di alta qualità.

La mission di Urban Bazar è quella di diffondere la cultura della moda e dell'acquisto ragionato: mettendo in contatto designer, artigiani e creativi con gli appassionati di shopping, Urban Bazar vuole offrire risposte alla ricerca dei pezzi unici, solidi, degli accessori, degli abiti, dei gioielli o borse di altissima qualità, prodotti da professionisti italiani che hanno scelto la strada dell'indipendenza in un mercato saturo di moda seriale e offerte fast fashion.

Distinguersi, non uniformarsi: Urban Bazar supporta la moda in ogni sua espressione ma la sua firma è proprio la selezione di brand raffinati, femminili, di alto artigianato, fortemente alla moda ma anche profondamente legati all'esperienza concettuale e professionale italiana. Brand che sono frutto di passione, creatività e cura per i dettagli, di ricerca di mercato ma anche e soprattutto di incontro a tu per tu fra designer e cliente.



Per l'edizione di Aprile Urban Bazar apre le porte a oltre venti brand; la location selezionata per questo appuntamento è Avangardysta Bunker Creativo, nella centralissima Prati, a un passo da Piazza Mazzini, un quartiere che accoglie sempre con calore Urban Bazar. Dalle Officine Farneto al MAXXI, dalle gallerie d'Arte della Capitale ai grandi store, la formula di Urban Bazar è quella di offrire sempre una esprienza a 360 gradi ai suoi visitatori.



Urban Bazar è sempre un evento a ingresso libero e gratuito. Diffidare dalle imitazioni.



Nell'edizione di aprile: abbigliamento sartoriale, abbigliamento di primavera ed estivo, nuove collezioni, brand indipendenti, accessori, borse, borse in pelle, borse in tessuto, borse di design, gioielli, gioielli in bronzo, bijoux, pietre colorate, cinture, scarpe, moda femminile, cappelli e molto altro!