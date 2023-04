Urb Matter, collettiva d'arte urbana presso la galleria Mo54

In occasione dell' apertura del nuovo spazio espositivo "Mo54" , @za_labgallery organizza una collettiva speciale a cura di Za Torrealba , con più di 25 artisti della scena urbana italiana ed estera tra cui Chekos , Tina Loiodice, Krayon, Omino71, Frode, Trota, Lus57, Zatox , Harry Greb, Blackcastlestudio (Miami) e Raf Urban (Francia).

Questa particolare rassegna è finalizzata a far conoscere ed apprezzare di più l' Arte della street Action , evidenziando la diversità di sentimenti e messaggi che si manifestano anche con l' uso di diversi materiali e tecniche come la poster art e i graffiti . Sono espressioni artistiche che urlano, fatte di molte sfumature ,di energia, che formano grandi collage urbani uniti tutti da un unico filo conduttore : il gesto spontaneo .

La voglia di comunicare ed essere ascoltato dell'Artista, che cerca di arrivare a più persone possibili, si manifesta sulla strada. Più che una mostra è un' incontro per conoscere di più e un' opportunità per trovare pezzi molto speciali della street Action. Appuntamento sabato 29 aprile alle 19:00 a via Capraia 54, al quartiere Tufello.