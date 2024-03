Uova di Pasqua AIL nelle piazze di Roma

Dal 15 al 17 marzo, le Uova di Pasqua AIL tornano in oltre 150 piazze di Roma e provincia, grazie all’impegno di 500 volontari

L’importante iniziativa di solidarietà, giunta alla sua 31esima edizione, è organizzata dalla sezione AIL Roma nell’ambito della campagna nazionale AIL - Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

Con una donazione minima di 13 euro si potrà ricevere un Uovo AIL, al latte o fondente, che racchiude simbolicamente il grande impegno quotidiano dell’Associazione: donare un futuro ai sogni dei pazienti con tumore del sangue. Ha rinnovato il suo speciale sostegno alla campagna Luca Barbarossa, testimonial di AIL Roma, al fianco dell’Associazione e del Prof. Franco Mandelli dai tempi della prima Partita del Cuore del 1992.

Anche quest’anno si svolgerà il progetto “Futuro volontario – La Piazza dei Ragazzi” Piazza Buenos Aires e Piazza Verbano saranno presidiate dagli alunni della scuola media dell’Istituto Comprensivo Via Volsinio/Esopo. Un giovanissimo e pacifico esercito di ragazzi, tutti pressoché tredicenni. che non sono semplici volontari, ma veri e propri organizzatori, responsabili della piazza. I ragazzi si occupano di tutto: dalla distribuzione delle Uova di Pasqua all’approvvigionamento, dagli aspetti della comunicazione alle ricevute, dalla gestione dello stand al racconto attraverso foto, commenti social e interviste.

Dove trovare le Uova di Pasqua AIL

Nei giorni 15, 16 e 17 marzo, le Uova AIL saranno nelle piazze di Roma e provincia. Per trovare la piazza più vicina o per ordinare le uova, si può chiamare il numero 06 441639621 o visitare il sito ailroma.it. Quest’anno in alcune piazze segnalate in elenco ci sarà anche la possibilità di versare le donazioni tramite POS con pagamento elettronico. Presso l’Emporio Solidale Ail Roma in via Benevento, 2 e presso l’Ufficio Promozione AIL ROMA in via Rovigo, 1/a, inviando un messaggio Whatsapp al numero 331 5002519, nei Supermercati DOC, partner solidale di AIL Roma, fino a Pasqua.

L’elenco completo delle piazze di Roma e provincia è su ailroma.it.